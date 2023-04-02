Murat Sancak: "Onyekuru fırça yedi"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Henry Onyekuru'nun Galatasaray maçından sonraki hareketleri nedeniyle soyunma odasında fırça yediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak: 'Onyekuru fırça yedi'
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02 Nisan 2023 00:24
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sancak, Galatasaray maçından sonraki hareketleri tartışmalara neden olan Henry Onyekuru'nun soyunma odasında fırça yediğini kaydetti.

Murat Sancak açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Onyekuru fırçayı soyunma odasında yedi. Tebrik edebilirsin, arkadaşların var ama herkesin önünde arkadaşların bu kadar emek vermişken o hareketleri yapamazsın. Sen Adana Demir'in ekmeğini yiyen bir futbolcusun. Kalkıp burada eyyamcılık yapacak halin yok. Soyunma odasına gider tebrik edersin."

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