Murat Sancak: 'Onyekuru fırça yedi'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.



Sancak, Galatasaray maçından sonraki hareketleri tartışmalara neden olan Henry Onyekuru'nun soyunma odasında fırça yediğini kaydetti.



Murat Sancak açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



"Onyekuru fırçayı soyunma odasında yedi. Tebrik edebilirsin, arkadaşların var ama herkesin önünde arkadaşların bu kadar emek vermişken o hareketleri yapamazsın. Sen Adana Demir'in ekmeğini yiyen bir futbolcusun. Kalkıp burada eyyamcılık yapacak halin yok. Soyunma odasına gider tebrik edersin."





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