Murat Sancak: 'Onyekuru fırça yedi'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
Sancak, Galatasaray maçından sonraki hareketleri tartışmalara neden olan Henry Onyekuru'nun soyunma odasında fırça yediğini kaydetti.
Murat Sancak açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Onyekuru fırçayı soyunma odasında yedi. Tebrik edebilirsin, arkadaşların var ama herkesin önünde arkadaşların bu kadar emek vermişken o hareketleri yapamazsın. Sen Adana Demir'in ekmeğini yiyen bir futbolcusun. Kalkıp burada eyyamcılık yapacak halin yok. Soyunma odasına gider tebrik edersin."
Sancak, Galatasaray maçından sonraki hareketleri tartışmalara neden olan Henry Onyekuru'nun soyunma odasında fırça yediğini kaydetti.
Murat Sancak açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Onyekuru fırçayı soyunma odasında yedi. Tebrik edebilirsin, arkadaşların var ama herkesin önünde arkadaşların bu kadar emek vermişken o hareketleri yapamazsın. Sen Adana Demir'in ekmeğini yiyen bir futbolcusun. Kalkıp burada eyyamcılık yapacak halin yok. Soyunma odasına gider tebrik edersin."
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