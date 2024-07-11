Muharrem ayı orucu nasıl, kaç gün tutulur? 2024

Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilen Muharrem ayı başladı. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Hicret, Aşure ve Kerbela gibi İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamları taşıyan Muharrem Ayı'nda Hz. Hüseyin'in Kerbela'daki acıları anmak ve anlamak için Muharrem Matemi tutulur.

Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 tarihinde başladı.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin aşure orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir.