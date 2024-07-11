Haber Tarihi: 11 Temmuz 2024 13:29 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 13:29

Muharrem ayı orucu nasıl, kaç gün tutulur? 2024

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nâfile namazın olduğuna dair herhangi bir rivâyet mevcut değildir. Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'ân okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise müstehaptır. Peki, Muharrem ayı orucu nasıl, kaç gün tutulur?

Muharrem ayı orucu nasıl, kaç gün tutulur? 2024
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Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilen Muharrem ayı başladı. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Hicret, Aşure ve Kerbela gibi İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamları taşıyan Muharrem Ayı'nda Hz. Hüseyin'in Kerbela'daki acıları anmak ve anlamak için Muharrem Matemi tutulur.

MUHARREM AYI BAŞLADI MI?

Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 tarihinde başladı.

MUHARREM AYINDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin aşure orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir.
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