Haber Tarihi: 16 Mart 2023 17:49 - Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 17:49

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2023 MSÜ sınav günü yaklaşıyor. Adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını heyecanla bekliyor. Sınav tarihinde Kahramanmaraş depremi nedeniyle değişikliğe gidilmişti. ÖSYM yeni sınav takvimini geçtiğimiz günlerde duyurdu ve Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2 Nisan'da yapılacağı açıklandı. Diğer taraftan da adaylar sınav yerlerini araştırıyor. Peki MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2023 için artık nefesler tutulmuş durumda. Yurt genelindeki binlerce adayın katılım göstereceği zorlu sınav öncesi en çok araştırılan MSÜ sınav yerleri açıklandı mı sorusu ile ilgili son durumu ve sınav tarihini bir araya getirdik... 
MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, genel olarak sınav giriş belgelerini, sınav tarihinden 10 gün önce erişime açıyor. Buna göre sınav belgelerinin en geç 26 Mart tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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