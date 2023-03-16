MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2023 için artık nefesler tutulmuş durumda. Yurt genelindeki binlerce adayın katılım göstereceği zorlu sınav öncesi en çok araştırılan MSÜ sınav yerleri açıklandı mı sorusu ile ilgili son durumu ve sınav tarihini bir araya getirdik...ÖSYM, genel olarak sınav giriş belgelerini, sınav tarihinden 10 gün önce erişime açıyor. Buna göre sınav belgelerinin en geç 26 Mart tarihine kadar açıklanması bekleniyor.Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.