Mirketler neden ölür? Mirketler hakkında İlginç bilgiler

Mirket, Güney Afrika'daki açık ve kurak, yarı çöl ovaların zorlu koşullarında yaşayan, yiyecek arayan küçük bir memeli türüdür.



Farklı coğrafi konumlarda bulunan üç farklı mirket alt türü vardır ve görünüş olarak çok benzer olmalarına rağmen, kürk renkleri ve işaretlerinde biraz farklılık gösterirler.



24 ila 30 cm boylarında, koloni hâlinde yaşayan mirketlerin kolonileri 20-50 arası hayvandan oluşur.



Mirketler Neden Ölür?



Mirketler, kolonisine ve koloni içindeki ailelerine çok bağlılardır. Bu nedenle mirketler, eğer sevdiğini başka bir koloniden biriyle birlikte olduğunu görürse üzüntüden ölebilirler.



Mirketlerin Anatomik Yapısı



Mirket, uzun ve ince bir gövdeye sahip, hayvanın toplam uzunluğunu neredeyse iki katına çıkaran uzun ve hafif ama siyah uçlu bir kuyruğa sahip küçük boyutlu bir hayvandır.



Mirketler, sırtlarında sekiz koyu çizgi, işaretler ve daha açık bir yüz ve alt kısım ile kumlu ila açık kahverengi renktedir.



Uzun burunları, siyah burunları ve gözlerinin etrafında koyu renkli bantları vardır. Mirketler, ön pençelerinde kavisli ve 2 cm'ye kadar uzayabilen uzun, keskin pençelere sahip hayvanlardır ve hem yuvalarını kazmalarına hem de yumuşak kumun altına gömülü küçük hayvanları bulmalarına yardımcı olur.



Mirketin kürkü aslında farklı çöl koşullarına dikkat çekici bir şekilde uyum sağlamıştır.



Mirketlerin Dağılımları ve Yaşam Alanları



Mirket, güney ve batı Afrika'da bulunan bir hayvandır. Kalahari Çölü'nün kuru çalılıklarında yaşar. Angola'dan Güney Afrika'ya kadar Güney Afrika'daki beş farklı ülkeyi kapsayan bu geniş, kurak bölgede gündüzleri yerde yiyecek arayan ve geceleri kumdaki devasa yuvalarına çekilen mirketlere rastlanır.



Kalahari Çölü'ndeki koşullar, yazın 40 santigrat dereceye ulaşan (kum sıcaklığı 70 derece) ve sert kış gecelerinde sıfırın oldukça altına -10 dereceye kadar düşen sıcaklıklarla inanılmaz boyutlardadır.



Afrika'nın bu bölgesi, inanılmaz derecede düşük bir yıllık yağış seviyesine sahiptir ve genellikle Ocak ve Nisan ayları arasında yalnızca nadir, küçük bir miktar düşer ve bundan sonra Kalahari, daha soğuk kış ayları başlamadan önce kısa bir süre için iyi bitki örtüsü ve hayat dolu bir bölgeye dönüşür.



Mirketlerin Yaşam Tarzları



Mirket, çöl bölgelerinde genellikle 10 ila 30 birey içeren gruplar halinde yaşayan oldukça sosyal bir hayvandır.



Sabahın erken saatlerinde güneşlenmek için yuvalarından çıktıktan sonra, grubun çoğunluğu yiyecek aramaya çıkarken, diğerleri yavrulara bakıcılık yapar.



Mirketlerin Üremeleri ve Yaşam Döngüleri



Bir grupta birden fazla üreyen çift olmasına rağmen mirket toplumuna genellikle bir erkek ve dişi çift hakimdir. Genç mirketler, yaklaşık 11 hafta süren bir gebelik döneminden sonra genellikle Kasım ayında doğarlar. Yaz başında eşiyle çiftleşen dişi mirket, yuvadaki çim kaplı bir odada kör ve kürkleri olmadan doğan 2 ila 5 küçük yavru doğurur.



Diğer birçok küçük memeli türünün yetiştirilmesinden farklı olarak, hem dişiler hem de erkekler yavrularına, genç mirketlere çevredeki çölde hayatta kalma becerilerini öğretir.



Grubun çoğunluğu yiyecek ararken, genç mirketler yuvadan asla uzaklaşmaz. Mirketler vahşi doğada 10 yıla kadar yaşayabilir, ancak esaret altında daha uzun süre yaşadıkları bilinmektedir.



Mirketlerin Beslenme Alışkanlıkları



Mirket etobur bir hayvandır, yani küçük boyutuna rağmen, hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri elde etmek için yalnızca küçük hayvanları arar ve yer.



Mirketlerdekum yüzeyinin hemen altında gizlenen potansiyel avları koklamak için kullanılan mükemmel bir koku alma duyusu vardır.



Mirketlerin boyutlarının küçük olması ve bu kadar zorlu bir ortamda yaşamaya uyum sağlamış olmaları nedeniyle, gece boyunca vücut ağırlıklarının yaklaşık %5'ini kaybettikleri bilindiğinden, uyanık oldukları saatlerin çoğunu yiyecek arayarak geçirmek zorundadırlar. bu nedenle her gün yeterince yemek yediklerinden emin olmalıdırlar.



Mirketler İçin Doğadaki Tehditler



Mirketlerin küçük boyutları nedeniyle hem yerde hem de havada bulunan çok sayıda hayvan türü için doğal bir avdırlar. Mirketler için en büyük tehdit, şahinler ve kartallar gibi bu hayvanları başlarının üstünden görebilen yırtıcı kuşlar ve onları yerde avlayan yılanlar gibi yerde yaşayan yırtıcılardır.



Mirketler, kendilerini açık ve kurak çevrelerinde bu kadar savunmasız olmaktan korumak için sayıca güvenlik taktiğini benimser ve yaklaşan herhangi bir tehlikeye karşı grubun geri kalanını uyarmak için her zaman nöbet tutan bir kişinin olmasını sağlar.



Mirketler Hakkında İlginç Gerçekler



Nöbetçi mirket, yaklaşan tehlikeyi tespit ederse, grubun geri kalanına alarm verir. Mirketlerin birbirleriyle iletişim kurmak için çok çeşitli sesli çağrılar kullandıkları, grubun geri kalanını yaklaşan bir yırtıcı kuşa karşı uyarmak için uzun ulumalar ve yerdeki gruba yaklaşan bir avcı hakkında onları uyarmak için kısa çift havlamalar kullandıkları bilinmektedir.



Mirket, karakteristik davranışlarıyla insanları her zaman büyüleyen ve onları Afrika'nın en ikonik küçük memeli türlerinden biri yapan türlerden biridir.



Mirketler, Afrika'nın diğer türleri kadar insan faaliyetleri tarafından şiddetli bir şekilde tehdit edilmemelerine rağmen, yıkıcı etkileri olabilecek hastalıklara yakalanma konusunda diğer hayvanlardan daha fazla hassastırlar.



Bugün mirket, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından yakın gelecekte doğal ortamında soyu tükenmekte olan Asgari Endişe Hayvanı olarak listelenmiştir.

