Miraç Kandili ne zaman? İşte 2023'te idrak edilecek kandil tarihleri

Hz. Muhammed'in (SAV) göğe yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi 2023'te de Müslümanlar tarafından dualar, ibadetler ve çeşitli etkinliklerle, Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek. İşte 2023 Miraç Kandili'nin tarihi...Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.Mekke'de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resulullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebu Talib'i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice'yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa'yı huzuruna kabul ederek İsra ve Miraç ile şereflendirdi.Miraç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksa'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.Miracın bir diğer hediyesi ise "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.Miraç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Miraç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fani olandan vazgeçip baki olana yönelmektir.