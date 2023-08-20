Milli judoculardan Zagreb'de 4 madalya!

Milli judocular, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Zagreb Grand Prix'sinde toplam 4 madalya kazandı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'da düzenlenen organizasyon sona erdi.



Turnuvanın son gününde Kayra Özdemir, kadınlar +78 kilo finalinde Sırp Milica Zabic'i yenerek altın madalya elde etti.



Erkekler 90 kiloda Mihael Zgank gümüş madalya alırken, kadınlar +78 kiloda mücadele Hilal Öztürk ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Organizasyonun ilk gününde erkekler 60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Salih Yıldız, bronz madalya kazanmıştı.



Turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, genel klasmanda 4. sırada yer aldı.



