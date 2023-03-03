Haber Tarihi: 03 Mart 2023 11:21 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 11:21

Milletvekilli dağılımı 2023! İllerin milletvekili sayılar! Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?

Milletvekilli dağılımı belli oldu. İYİ Parti Yüksek eçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, kentlerin milletvekili dağılımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Peki, hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? İşte İllerin milletvekili sayılar!

Milletvekilli dağılımı 2023! İllerin milletvekili sayılar! Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?
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Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi. Peki, hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? İşte İllerin milletvekili sayılar! İYİ Parti Yüksek eçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, kentlerin milletvekili dağılımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Öztürk, paylaşımında, önümüzdeki seçimlerde Kocaeli ve Sakarya milletvekili sayılarının birer kişi artacağını Bayburt ve Tunceli'nin ise milletvekili sayılarının birer kişi azalacağını duyurdu.

Öztürk'ün paylaşımı şöyle:

"Son yapılan hesaplamalar ile birlikte; Önümüzdeki seçimlerde Kocaeli (14)ve Sakarya(8) milletvekili sayıları birer artacakken, Bayburt (1)ve Tunceli (1) milletvekili sayıları birer azalacak. Depremden etkilenen illerimizin milletvekili sayılarında değişiklik olmayacak."


Milletvekilli sayısının kentlere göre dağılımı ise şöyle:

Adana: 15
Adıyaman: 5
Afyonkarahisar: 6
Ağrı: 4
Amasya: 3
Ankara: 36
Antalya: 17
Artvin:2
Aydın:8
Balıkesir: 9
Bilecik: 2
Bingöl:3
Bitlis: 3
Bolu: 3
Burdur: 3
Bursa: 20
Çanakkale: 4
Çankırı: 2
Çorum: 4
Denizli: 7
Diyarbakır: 12
Edirne: 4
Elazığ: 5
Erzincan:2
Erzurum: 6
Eskişehir: 6
Antep:14
Giresun:4
Gümüşhane: 2
Hakkari: 3
Hatay: 11
Isparta: 4
Mersin: 13
İstanbul: 98
İzmir: 28
Kars: 3
Kastamonu:3
Kayseri: 10
Kırklareli:3
Kırşehir:2
Kocaeli:14
Konya:15
Kütahya: 5
Malatya: 6
Manisa: 10
Maraş: 8
Mardin: 6
Muğla: 7
Muş: 3
Nevşehir: 3
Niğde: 3
Ordu: 6
Rize: 3
Sakarya: 8
Samsun: 9
Siirt: 3
Sinop: 2
Sivas: 5
Tekirdağ: 8
Tokat: 5
Trabzon: 6
Tunceli: 1
Urfa: 14
Uşak: 3
Van: 8
Yozgat: 4
Zonguldak: 5
Aksaray: 4
Bayburt: 1
Karaman: 3
Kırıkkale: 3
Batman: 5
Şırnak: 4
Bartın: 2
Ardahan: 2
Iğdır: 2
Yalova: 3
Karabük: 3
Kilis: 2
Osmaniye: 4
Düzce: 3
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