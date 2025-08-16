Milan Skriniar: 'Problem şu; Pozisyon yaratamadık'

16 Ağustos
Kocaelispor-Samsunspor
0-1
16 Ağustos
Alanyaspor-Rizespor
0-0
16 Ağustos
Göztepe-Fenerbahçe
0-0
16 Ağustos
Keçiörengücü-İstanbulspor
0-0
16 Ağustos
Sarıyer-Boluspor
1-1
16 Ağustos
A.Demirspor-Arca Çorum FK
0-3
16 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
2-0
16 Ağustos
Aston Villa-Newcastle
0-0
16 Ağustos
Brighton-Fulham
1-1
16 Ağustos
Sunderland-West Ham United
3-0
16 Ağustos
Tottenham-Burnley
3-0
16 Ağustos
Wolves-M.City
0-4
16 Ağustos
Mallorca-Barcelona
0-3
16 Ağustos
Alaves-Levante
1-181'
16 Ağustos
Valencia-Real Sociedad
1-179'
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
16 Ağustos
VfB Stuttgart-Bayern Munih
1-2
16 Ağustos
Lens-Lyon
0-1
16 Ağustos
AS Monaco-Le Havre
3-1
16 Ağustos
Nice-Toulouse
0-1
16 Ağustos
Excelsior-Feyenoord
1-2
16 Ağustos
Heracles-NEC Nijmegen
1-4
16 Ağustos
FC Groningen-SC Heerenveen
1-189'
16 Ağustos
Zulte Waregem-Club Brugge
0-1
16 Ağustos
KV Mechelen-Gent
1-1
16 Ağustos
Union St.Gilloise-Standard Liege
3-0
16 Ağustos
Grazer AK-WSG Tirol
1-1
16 Ağustos
Hartberg-RB Salzburg
1-2
16 Ağustos
Ried-Sturm Graz
1-3
16 Ağustos
Tondela-Famalicao
0-1
16 Ağustos
V. Guimaraes-Estoril
3-2
16 Ağustos
Estrela da Amadora-Benfica
0-179'
16 Ağustos
Baltika-Lokomotiv Moscow
1-1
16 Ağustos
S. Moskova-Zenit St. Petersburg
2-2
16 Ağustos
FK Akhmat-Samara
3-1
16 Ağustos
Derby County-Coventry City
3-5
16 Ağustos
Portsmouth-Norwich City
1-2
16 Ağustos
Wrexham-West Bromwich
2-3
16 Ağustos
Blackburn Rovers-Birmingham City
1-2
16 Ağustos
Bristol City-Charlton Athletic
0-0
16 Ağustos
Millwall-Middlesbrough
0-3
16 Ağustos
Preston North End-Leicester City
2-1
16 Ağustos
Sheffield Wednesday-Stoke City
0-3
16 Ağustos
Swansea City-Sheffield United
1-0
16 Ağustos
Watford-QPR
2-1
16 Ağustos
Burton Albion-Port Vale
0-0
16 Ağustos
Exeter City-Mansfield Town
1-2
16 Ağustos
Barnsley-Bolton Wanderers
1-1
16 Ağustos
Blackpool-Huddersfield
3-2
16 Ağustos
Bradford City-Luton Town
2-1
16 Ağustos
Cardiff City-Rotherham United
3-0
16 Ağustos
Doncaster Rovers-Wycombe Wanderers
1-1
16 Ağustos
Leyton Orient-Stockport County
2-2
16 Ağustos
Lincoln City-Plymouth Argyle
3-2
16 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
1-2
16 Ağustos
Stevenage-Northampton Town
2-0
16 Ağustos
Wigan Athletic-Peterborough
2-0
16 Ağustos
Annecy FC-Dunkerque
2-2
16 Ağustos
Reims-Guingamp
1-0
16 Ağustos
Saint-Etienne-Rodez
4-0
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
16 Ağustos
Racing Santander-Castellon
3-1
16 Ağustos
Malaga-Eibar
1-1
16 Ağustos
Granada-Deportivo La Coruna
1-282'
16 Ağustos
MVV Maastricht-FC Dordrecht
0-1
16 Ağustos
Austria Wien II-Admira Wacker
1-1
16 Ağustos
Vizela-FC Porto B
4-0
16 Ağustos
Academico de Viseu FC-Pacos de Ferreira
0-0
16 Ağustos
Lillestroem-Start
3-0
16 Ağustos
GKS Katowice-Arka Gdynia
4-1
16 Ağustos
Lech Poznan-Korona Kielce
1-1
16 Ağustos
Club Atletico Platense-San Lorenzo
2-1
16 Ağustos
Huracan-Argentinos Juniors
1-090'
17 Ağustos
Velez Sarsfield-Independiente
02:30
16 Ağustos
Fluminense-Fortaleza
2-1
16 Ağustos
Ceara-Red Bull Bragantino
1-0
16 Ağustos
Hansa Rostock-Hoffenheim
0-4
16 Ağustos
Sandhausen-RB Leipzig
2-4
16 Ağustos
SV Hemelingen-Wolfsburg
0-9
16 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
1-0
16 Ağustos
Sportfreunde Lotte-Freiburg
0-2
16 Ağustos
Luebeck-Darmstadt
1-2
16 Ağustos
Oldham Athletic-Swindon Town
1-2
16 Ağustos
Barrow-Notts County
2-1
16 Ağustos
Cambridge United-Harrogate Town
1-1
16 Ağustos
Crewe Alexandra-Crawley Town
1-0
16 Ağustos
Grimsby Town-Newport County
2-1
16 Ağustos
Milton Keynes Dons-Cheltenham Town
5-0
16 Ağustos
Salford City-Accrington Stanley
2-1
16 Ağustos
Shrewsbury-Colchester United
0-2
16 Ağustos
Tranmere Rovers-Gillingham
1-1
16 Ağustos
Roma-Neom SC
2-2
16 Ağustos
Lazio-Atromitos
2-0
16 Ağustos
Inter-Olympiakos
2-0
16 Ağustos
Bologna-OFI Crete
2-4
16 Ağustos
Atalanta-Juventus
1-2
16 Ağustos
Qingdao West Coast-Beijing Guoan
1-3
16 Ağustos
Changchun Yatai-Meizhou Hakka
1-0
16 Ağustos
Kortrijk-K. Lierse SK
1-0
16 Ağustos
Beerschot-Eupen
1-1
16 Ağustos
Greenock Morton-Aberdeen
0-3
16 Ağustos
St. Johnstone-Motherwell
0-1UZS
16 Ağustos
St. Mirren-Hearts
6-5
16 Ağustos
Rangers-Alloa Athletic
4-2
16 Ağustos
JIPPO-Klubi 04
0-1
16 Ağustos
FC Lahti-KaePa
2-2
16 Ağustos
Oulu-Ilves
0-4
16 Ağustos
IFK Mariehamn-FC KTP
3-0
16 Ağustos
Chrobry Glogow-Miedz Legnica
2-2
16 Ağustos
Östersunds-GIF Sundsvall
1-3
16 Ağustos
IK Brage-Vasteras SK
3-1
16 Ağustos
Halmstads BK-Malmö FF
0-4
16 Ağustos
IFK Norrkoeping-Elfsborg
2-1
16 Ağustos
Jeonbuk -Daegu FC
3-0

Milan Skriniar: "Problem şu; Pozisyon yaratamadık"

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Göztepe maçının ardından konuştu.

16 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Milan Skriniar: 'Problem şu; Pozisyon yaratamadık'
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Skriniar, karşılaşmanın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini vurgulayarak, "Amacımız kazanmaktı. Burada zor bir maç olacağını bekliyorduk. Agresif bir maç oldu. İkili mücadelelere, uzun toplara dayalı bir maç oldu. Bu anlamda iyi iş çıkardık, mücadele noktasında. Problem şu; pozisyon yaratamadık." dedi. 

"FIRSATLARI DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Slovak savunmacı, buldukları şansları gole çevirmeleri gerektiğini belirterek, "Elde ettiğimiz fırsatları da golle değerlendirmeliyiz. Bunu yaparsak 3 puanı alırız. Neticeden dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



"ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Skriniar, kısa süre içinde çok kritik bir maça çıkacaklarını hatırlatarak, "4 gün içinde önemli bir maç oynayacağız. O maça kadar kendimizi hazırlayacağız." sözleriyle açıklamasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
