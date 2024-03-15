Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı ne zaman? Mike Tyson ve Jake Paul dövüşü Netflix'te canlı yayınlanacak

Mike Tyson Jake Paul maçı, 57 yaşındaki efsane ismin performansı dolayısıyla merak uyandırıyor. Uzun süredir ringlerden uzak duran Mike Tyson, uzun yıllar sonra kendisinden 30 yaş küçük olan Jake Paul ile ringe çıkacak. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman gerçekleşecek ve nasıl izlenebilecek? İşte, o detaylar



MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?



Netflix, Mike Tyson ve Jake Paul'un boks maçının haklarını aldı. Netflix, Mike Tyson ve YouTube yıldızı Jake Paul arasındaki boks maçını yayınlamak için yaptığı anlaşmayla canlı sporun derinliklerine iniyor. Netflix tarafından dünya çapında canlı yayınlanacak olan dövüş, 20 Temmuz Cumartesi günü NFL Dallas Cowboys'un evinde gerçekleşecek.

"Mike Tyson boks tarihinin en büyük ikonlarından biri ve Jake Paul da boks tarihinin en büyük yıkıcılarından biri" diyen Netflix'in kurgusal olmayan sporlardan sorumlu başkan yardımcısı Gabe Spitzer, anlaşmayı en değerli promosyonlar aracılığıyla gerçekleştirdi.

Netflix son altı aydır canlı spor deneyleri yapıyor ve geçen yıl izleyicileri Formula 1: Drive to Survive ve Full Swing 'e çekmek için ünlü golf etkinliği The Netflix Cup 'ı başlattı.

Ancak en büyük kumarını Ocak ayında World Wrestling Entertainment (WWE) ile 5 milyar dolarlık bir anlaşma yaparak oynadı.

Anlaşma Ocak 2025'te başlayacak ve yayıncıya diğer bölgelerin yanı sıra Kuzey Amerika, İngiltere ve Latin Amerika'da WWE'nin Raw şovunun özel haklarını verecek ve daha sonra başka ülke ve bölgeler de eklenecek.