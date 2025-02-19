Haber Tarihi: 19 Şubat 2025 11:09 - Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 11:09

Merve Boluğur Murat Dalkılıç barıştı mı? Yeniden alevlendi!

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, 2015 yılında evlenmiş ve 2017'de boşanmıştı. Son günlerde, ikilinin yeniden bir araya geldiğine dair iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Peki, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç barıştı mı?

Merve Boluğur Murat Dalkılıç barıştı mı? Yeniden alevlendi!
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Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın barıştığı öne sürüldü. Ancak, bu iddialar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Daha önce de benzer söylentiler ortaya atılmış, ancak her iki taraf da bu iddiaları yalanlamıştı. Örneğin, 2023 yılında Murat Dalkılıç'ın Merve Boluğur'un evinin sokağında görülmesi üzerine çıkan barışma haberlerine, Boluğur "Benim sokağımda başka bir kumral var" diyerek yanıt vermişti. Peki, Merve Boluğur Murat Dalkılıç barıştı mı?

MERVE BOLUĞUR MURAT DALKILIÇ BARIŞTI MI?

2015 yılında nikah masrve Boluasına oturan Meğur ve Murat Dalkılıç çifti 2017 yılında ayrılık kararı almıştı. Boşanmanın ardından Merve Boluğur kendisini birazcık dağıtınca tüm oklar Murat Dalkılıç'a çevrilmişti.

Dalkılıç ile yaşadığı ayrılık sonrası adeta aşka küsen Merve Boluğur uzun süre hayatına kimseyi almamıştı. Ünlü oyuncu 2022 yılında Mert Aydın'la evlenmiş ancak mutluluğu 2 aydan kısa sürmüştü.

'BİR ŞANS DAHA' İDDİASI...

Bugün sosyal medya platformu X'te yer alan iddialara göre, eski eşler uzun bir ayrılıktan sonra ilişkilerine bir şans daha verdi. Bu iddia kısa sürede gündem olurken, ikili için bir çok tweet atıldı.

Sosyal medyada; 'Merve Boluğur umarım affetmemiştir ışığını söndürmüştü gerçekten', 'Ben ve bacım akıllanmayız', 'Bu haber doğruysa tüm ülke exine geri dönebilir' gibi yorumlar yapıldı.
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