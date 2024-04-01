Haber Tarihi: 01 Nisan 2024 10:49 - Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 10:49

Meral Akşener istifa mı etti?

Siyasetçi ve ekonomist Bilge Yılmaz, sayılan oyların sisteme giriş yapmasıyla birlikte eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te açıklamalarda bulunarak Akşener'i istifaya davet etti. Peki, Akşener istifa etti mi? Meral Akşener istifa mı etti?

Meral Akşener istifa mı etti?
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31 Mart Yerel Seçim sonuçları belli olduktan sonra büyük kaos yaşanan İYİ Parti'de istifa sesleri yükseliyor. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet ederek, partisindeki görevinden ayrıldığını duyurdu. Kaosun merkezindeki İYİ Parti'den açıklama geldi. Akşener yarın basın toplantısı düzenleyecek.

İBRAHİM ÖZKAN: AKŞENER KURULTAY KARARI ALACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi İbrahim Özkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kurultay kararı aldığı iddiasında bulundu. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıkladığını yazdı.

İbrahim Özkan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşener kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı" ifadelerini kullandı.

BİLGE YILMAZ İSTİFA EDİP AKŞENER'İ DE İSTİFAYA DAVET ETTİ

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet ederek, partisindeki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Bilge Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin gayri resmi sonuçların belirmesiyle Akşener'in yarın basın toplantısı gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, "Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir" ifadesine de yer verildi.

Akşener'in istifa edeceği iddiaları gündeme gelmişti.
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