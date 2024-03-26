Haber Tarihi: 26 Mart 2024 09:35 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 09:35

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı yatacak mı? 2024

Yeni yılla birlikte toplamda 49,25 zam oranı olan memurlar Ramazan ayıyla birlikte maaşlarının bayram öncesi yatıp yatmayacağını sorguluyor. 15 Nisan'da maaşlarını alacak olan memurların maaşlarının bayramdan önce, yani 8 Nisan'da yatırılıp yatırılmayacağı iddiaları gündem oldu. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı, yatacak mı, ödenecek mi? İşte detaylar.

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı yatacak mı? 2024
Abone Ol
Memur ve emekli maaşlarının nisan ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Normal şartlarda 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı tatili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 9 güne çıkarıldı. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise bayram önce maaşlarının yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, Nisan ayı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Bu yıl 10-12 Nisan 2024 tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'ndan hemen önce memurların maaşları hesaplara geçecek mi sorusu yanıt arıyor. Memur maaşlarının bayram öncesi yatacağına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Ancak kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı öncesinde maaşlarını alması olasılığına göre maaşların 8 Nisan'da hesaplara yatacağı tahmin ediliyor.

Emekliler ve memurlar, Ramazan bayramı sebebiyle maaşlarının yatacağı tarihi araştırıyor. Maaş ödemelerinin bu sene bayramdan sonrasına denk gelmesi akıllara "Emekli ve memur maaşları erken yatacak mı?" sorusunu getirdi. İşte, konuya ilişkin bilgiler haberimizin devamında...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli ve memur maaş ödemelerinin öne çekilip bayramdan önce ödeneceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz dini bayramlarda maaş ödemeleri, bayram tarihine göre öne çekilmişti.

Bu bilgiler ışığında Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ödemelerin bu tarihlerden hemen önce yapılabileceği ihtimali bulunuyor. Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Emekli maaşları ise tahsis numarasına göre yatırılıyor. Emekli maaşı ödemeleri Cumartesi gününe denk gelmesi durumunda ödemeler Cuma, Pazar gününe rast gelmesi halinde ise ödemeler Pazartesi yapılıyo.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Thomas Meunier'den Trabzonspor ve milli takım itirafı! Trabzonspor Thomas Meunier'den Trabzonspor ve milli takım itirafı!
Beşiktaş'ın Juninho ısrarı! Beşiktaş Beşiktaş'ın Juninho ısrarı!
Montella kararını verdi, ilk 11 değişiyor! Milli Takım Montella kararını verdi, ilk 11 değişiyor!
Semih Kılıçsoy'un menajeri Murat Teber'den iddialara yanıt! Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un menajeri Murat Teber'den iddialara yanıt!
Saatler ne zaman ileri-geri alınacak, alınacak mı? 2024 yaz saati uygulaması ne zaman başlıyor? Gündem Saatler ne zaman ileri-geri alınacak, alınacak mı? 2024 yaz saati uygulaması ne zaman başlıyor?
Galatasaray'dan ilk açıklama: 'Ali Koç onu da paylaşsın' Galatasaray Galatasaray'dan ilk açıklama: "Ali Koç onu da paylaşsın"
B sınıfı ehliyet düzenlemesi ne zaman? 2024 Gündem B sınıfı ehliyet düzenlemesi ne zaman? 2024
Fatih Terim'in gözü Fenerbahçeli genç yıldızda! Fenerbahçe Fatih Terim'in gözü Fenerbahçeli genç yıldızda!
Amerika'da köprü yıkılması: Baltimore'daki Francis Scott Key köprüsne gemi çarptı Gündem Amerika'da köprü yıkılması: Baltimore'daki Francis Scott Key köprüsne gemi çarptı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
MHK'nın Galatasaray - Antalyaspor maçı görüşmesi sosyal medyaya düştü!
2
Murat Sancak: "Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder"
3
Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, UEFA'ya başvuracak!
4
Galatasaray'da Marcao sesleri!
5
SPORX ÖZEL | FIFA'dan TFF'ye kayyum iddiasına cevap; "Gerçek dışı"
6
Faruk Koca: "Aldığım ceza futbol tarihine kara bir leke olarak geçti"
7
Uğur Dündar: "Özür dileyip hemen bırakın"

SON HABERLER

yukarı ok