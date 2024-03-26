Memur maaşları bayramdan önce yatar mı yatacak mı? 2024

Memur ve emekli maaşlarının nisan ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Normal şartlarda 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı tatili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 9 güne çıkarıldı. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise bayram önce maaşlarının yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, Nisan ayı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?



MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?



Bu yıl 10-12 Nisan 2024 tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'ndan hemen önce memurların maaşları hesaplara geçecek mi sorusu yanıt arıyor. Memur maaşlarının bayram öncesi yatacağına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.



Ancak kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı öncesinde maaşlarını alması olasılığına göre maaşların 8 Nisan'da hesaplara yatacağı tahmin ediliyor.



Emekliler ve memurlar, Ramazan bayramı sebebiyle maaşlarının yatacağı tarihi araştırıyor. Maaş ödemelerinin bu sene bayramdan sonrasına denk gelmesi akıllara "Emekli ve memur maaşları erken yatacak mı?" sorusunu getirdi. İşte, konuya ilişkin bilgiler haberimizin devamında...



EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?



Emekli ve memur maaş ödemelerinin öne çekilip bayramdan önce ödeneceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz dini bayramlarda maaş ödemeleri, bayram tarihine göre öne çekilmişti.



Bu bilgiler ışığında Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ödemelerin bu tarihlerden hemen önce yapılabileceği ihtimali bulunuyor. Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.



MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?



Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Emekli maaşları ise tahsis numarasına göre yatırılıyor. Emekli maaşı ödemeleri Cumartesi gününe denk gelmesi durumunda ödemeler Cuma, Pazar gününe rast gelmesi halinde ise ödemeler Pazartesi yapılıyo.



4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,



Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,



Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,



Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.



4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.



Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;



Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde



Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde



Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde



Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde



Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde



Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;



Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde



Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde



Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde



Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde



Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde



Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;



Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde



Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde



Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde



Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde



Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.



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