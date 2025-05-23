Türk sinemasının unutulmaz sanatçıları ile kamera karşısına geçerek Yeşilçam oyuncuları arasına adına yazdıran Mehmet Serdar Sulukahya, korkunç bir saldırıya maruz kaldı. Sanatçı, Beşiktaş'taki evinde bir kadının bıçaklı saldırısına uğradı. Peki, Mehmet Serdar Sulukahya kimdir, kaç yaşında, nereli?



MEHMET SERDAR SULUKAHYA NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?



Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu 62 yaşındaki Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Fatma Gülsüm P. tarafından evinde bıçaklandı. Ağır yaralanan Sulukahya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.



Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.



MEHMET SERDAR SULUKAHYA KİMDİR, HANGİ FİLMLERDE OYNADI?



Mehmet Serdar Sulukahya, 1 Ocak 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk sinema oyuncusudur. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olarak kabul edilen Sulukahya, "Beyaz Ölüm", "Hülyam" ve "Yakılacak Kadın" gibi birçok yapımda oyunculuk yaptı. Kariyeri boyunca Fatma Girik, Tarık Akan, Ahu Tuğba, Bulut Aras ve Nuri Alço gibi efsane isimlerle aynı projelerde yer aldı. Uzun süredir Hollanda'da ikamet etse de, zaman zaman İstanbul Beşiktaş'taki evinde de yaşamını sürdürmekteydi.

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