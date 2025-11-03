MEB 1 HAFTALIK KASIM ARA TATİL ( İLK ARA TATİL) TAKVİMİ 2025 || 9 günlük birinci dönem ara tatil kaç gün, okullar ne zaman kapanacak, bu Cuma günü mü kapanacak? 2025-2026 Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? MEB takvimi

İlk ara tatil olan Kasım tatili tarihi ve günleri 2025 2026 eğitim öğretim dönemi ekim ayının son Cuma gününe gelinirken gündemde yer alıyor. Okullarda 1. dönem 9 günlük ara tatil tarihi için eğitimciler, öğrenciler ve velilerde nefesler tutuldu. 2025 yılı eğitim öğretim döneminde 1. ara tatilin başlamasına sayılı günler kaldı. İlk ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Kasım ara tatil (1 haftalık ara tatil) heyecanı sürüyor. 9 günlük ara tatil döneminin ardından okuldaki sıralarda yerini alacak olan öğrenciler, sömestr tatiline kadar eğitime devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan akademik takvim açıklamasına göre, ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleşecek. Peki, MEB'in takvim bilgilerine göre Kasım ara tatili ne zaman? İlk ve ikinci ara tatil ne zaman başlayacak, ayın kaçında başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte, ara tatile dair detaylı bilgiler



ARA TATİL NE ZAMAN?



Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak.



SÖMESTR (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?



Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.



2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ



19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)



20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)



21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü



22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü



2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ



26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)



27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)



28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)



29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)

30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü





