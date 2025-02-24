Mauro Icardi Derbide Oynayacak mı? Son Durum

Mauro Icardi, geçtiğimiz aylarda Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sağ dizinden ciddi bir sakatlık yaşamış ve çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı. Galatasaray kulübü, 8 Kasım 2024 tarihinde yaptığı resmi duyuruda, yıldız oyuncunun sezonun kalan kısmını kaçırma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişti. Ancak, Icardi'nin iyileşme süreci beklenenden hızlı ilerliyor gibi görünüyor.

Son gelişmelere göre, Icardi'nin derbi için İstanbul'a geldiği ve takımıyla bir arada olmak istediği konuşuluyor. Florya'da gerçekleştirilen antrenmanlara katılması beklenen oyuncunun, teknik heyetle görüşerek sahaya çıkma isteğini dile getirdiği belirtiliyor. Ancak, sağlık ekibi ve teknik direktör Okan Buruk'un, oyuncunun tam anlamıyla iyileşmeden riske edilmesine sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'ın ezeli rakibiyle oynayacağı derbi öncesi, Icardi'nin durumu teknik ekibin vereceği karara bağlı. Daha önce Fenerbahçe derbisinde sakatlığına rağmen oynamak isteyen ve bu isteğini kulübe ileten Icardi, taraftarların umutlarını yeşertmişti. Ancak, bu kez kulübün daha temkinli bir yaklaşım sergilediği görülüyor. Uzmanlara göre, Icardi'nin maçta ilk 11'de başlaması düşük bir ihtimal olsa da, yedek kulübesinde yer alarak karşılaşmanın gidişatına göre oyuna sonradan dahil edilmesi mümkün.