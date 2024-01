MasterChef kim kazandı, kim elendi? 2024 MasterChef Türkiye finali ne zaman, bitti mi? MasterChef şampiyonu 2024

Ekran başındaki izleyiciyi heyecanlandıran Masterchef All Star heyecanı hız kesmedi. Her gün yeni bölümü ile ekrana gelen Masterchef All Star yarışında final düdüğü yarıda kaldı. Acun Ilıcalı enlerinden olan Survivor All Star 2024 başlayınca Masterchef finali ertelendi. Peş peşe elemeler yapıldı ve Masterchef All Star finalistleri ortaya çıktı. Dünyaca ünlü Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu şeflerin yer aldığı Masterchef son bölümde elenen Sergen oldu. 5. şef ceketini giyen Sergen, Masterchef All Star yarışına 5. olarak veda etti. 2 Ocak Salı gününün gelişiyle tüm gözlerin çevrildiği Masterchef All Star şampiyonu açıklandı mı belli oldu.

Milyonlarca izleyicinin gündeminde ilk sırada yer alan Masterchef birincisi kim oldu araştırıldı. Tüm gözler Masterchef finaline çevrildi. 2024 ocak ayına girişle birlikte ekran macerasına devam eden 2024 Masterchef birincisi kim oldu gündemin en merak edilen başlığı oldu. 6 ayı aşkın süredir devam eden MasterChef All Star mücadelesinde büyük son geldi. Canlı yayında açıklanacak olan MasterChef All Star finali beklenmeye başladı. Büyük ödülün sahibi olacak Masterchef All Star şampiyonu henüz açıklanmadı. Masterchef son bölüm 30 Aralık Cumartesi günü ekrana geldi. 5 Ocak 2024 Cuma günü kaldığı yerden devam edecek olan Masterchef yeni bölümde Barbaros, Tahsin, Hasan ve Esra yarışacak. Masterchef All Star finali 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayınlanacak.

Son beşe kalmayı başaran Barbaros, Tahsin, Sergen, Hasan ve Esra arasından bir isim, büyük finalde şeflerden en yüksek puanı alarak sezonun şampiyonu olarak kupayı kaldıracak. Finalde Türk ve uluslararası mutfaktan kendi menülerini çıkaracak olan yarışmacılar, 90 puan üzerinden değerlendirilecek.

MasterChef All Star'ın yayınlanan son bölümünde final tarihi ve konsepti açıklandı. Final tarihini açıklayan isim Somer Sivrioğlu oldu. Sivrioğlu, final ile ilgili olarak; "Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak. Koca bir sezon geride kalıyor. Hepimiz bütün ekibimiz çok büyük emekler verdik. Çok uğraştık, hayırlısıyla bu haftayı da geçirip şampiyonumuzu hep beraber kutlayıp sarılmak istiyoruz. Hepimize bol şans." ifadelerini kullandı.



