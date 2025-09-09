Manifest grubu üyeleri gözaltına mı alındı?

İstanbul'da Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" iddiasıyla resen soruşturma başlatıldı. Manifest hakkında yurtdışına çıkış yasağı talep edildi.



Ne oldu?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'ta Manifest Grubu'nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Başsavcılık açıklamasında şöyle denildi:



"Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine…"

