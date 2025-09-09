Haber Tarihi: 09 Eylül 2025 17:58 -
09 Eylül 2025 17:58
Manifest grubu üyeleri gözaltına mı alındı?
Haklarında konserdeki danslarından dolayı "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından re'sen soruşturma başlatılan Manifest grubu üyelerine yurtdışına çıkış yasağı talep edildi.
İstanbul'da Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" iddiasıyla resen soruşturma başlatıldı. Manifest hakkında yurtdışına çıkış yasağı talep edildi.
Ne oldu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'ta Manifest Grubu'nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılık açıklamasında şöyle denildi:
"Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine…"
