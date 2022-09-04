İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'da yeni menajer Eric ten Hag, kötü bir performansla başlamıştı. United yönetimi Hollandalı çalıştırıcıya tarihi bir bütçe çıkardı.



ERIC TEN HAG'A DEV BÜTÇE



264 milyon dolarlık toplam transfer bütçesi, herhangi bir United menajeri için en fazla değer olarak kayıtlara geçti. United'a yakın kaynaklar, Eric ten Hag'ın göreve geldiği Mayıs ayında kendisine verilen bütçenin 130 milyon dolar olduğu ifade edildi.



UNITED, LİGDE TOPARLANMAYA BAŞLADI



Lige Brighton'a 2-1 kaybederek başlayan United daha sonra Brentford'a 4-0 kaybetmiş ve sert eleştirilerin hedefi olmuştu. United daha sonra üst üste 3 galibiyet aldı. Hatırlanacağı üzere Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata, Nemanja Matic ve Jesse Lingard gibi isimlerin ayrılması da maaş bütçesini rahatlatmıştı.





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