UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. karşılaşmasında Villarreal, Manchester United'ı konuk etti.



Ceramica Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester United'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 78. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90. dakikada Jadon Sancho kaydetti.



Öte yandan Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığından sonraki ilk maçında galibiyet aldı.



Bu sonucun ardından Manchester United, grupta 3. galibiyetini aldı ve puanını 10'a yükselterek son 16 turunu garantiledi. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Villarreal ise 7 puanda kaldı.



Manchester United, grubun son maçında Young Boys'u ağırlayacak. Villarreal ise Atalanta deplasmanına gidecek.





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