Manchester City'den Marmoush'a 80 milyon euro!

Manchester City, Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.



Sky'da yer alan habere göre, Manchester City, Mısırlı futbolcunun transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. İki takım arasındaki anlaşmaya göre, Manchester City, Marmoush için 75 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.



Manchester City'nin 25 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.



Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 26 maçta sahaya çıkan Marmoush, 20 gol attı ve 14 asist yaptı.



