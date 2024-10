Malatya deprem yıkım var mı? Malatya deprem yıkılan bina var mı, hasar var mı?

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre ilerden de hissedildi. Sarsıntının derinliği 10.07 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Elazığ ve Diyarbakır olmak üzere çevre illerden de hissedildi.



Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu canlı yayına bağlanarak "Şu ana kadar 112'ye kadar herhangi bir ihbar yok, sadece binalardan korkup atlayan vatandaşlarımız var ama onlarla ilgili de olumsuz bir durum yok. İlk bilgilere göre herhangi bir yıkım ve can kaybı durumu söz konusu değil.



Şu anda Elazığ'da vatandaşlarımızda çok büyük bir panik havası olmasa da binaları terk ettiler. Tüm ekiplerimiz sahada şu an." dedi.



"ARTÇI BİR DEPREM DEĞİL"



Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada "Artçı bir deprem değil. Merkez üssü Kale bölgesine yakın bir yer. Başlı başına bir deprem. Böyle bir depremin olma olasılığı yüksekti. Bu bölgede artçıların dışında da çok sayıda deprem olmuştu. Deprem bir kavşak noktada. Hasarlı binalarda ya da kırsal kesimlerinde etkili olabilecek bir deprem. İnşallah can kaybı yoktur. Bunun da artçıları 5'e kadar çıkabilir dikkatli olmakta yarar var. Bu deprem oldu bitti konutlarımızda olalım demeyelim. Valilik ve yetkililer bu konuda açıklama yapacaktır. Resmi yetkililerin söylemlerine dikkat edelim." dedi.



AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi " İfade edilen 6'dan daha büyük bir şiddette hissedildiği, vatandaşlarımız eski depremler de hatırlarında olduğu için evlere girmiyorlar şu an. Devletimiz bütün köy ve mahallelerle iletişim halinde şu anda." dedi.



MALATYA BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBIYLA İLGİLİ BİR İHBAR GELMEDİ



Malatya Belediye Başkanı Sami Er deprem sonrası son durum hakkında bilgi verirken "Bütün Malatya'mıza geçmiş olsun, şu an ben kriz merkezindeyim arkadaşlarımız da sahada. Elimize gelen olumsuz bir haber yok, ekipler taramalarını yapıyorlar bir taraftan da köylerdeki muhtarlarımızla iletişim halindeyiz. İster istemez bir panik havası var vatandaşlarımızda. Bizim zaten ağır hasarlı binalarımızın tamamını yıkmıştık, orta hasarlıların yıkımının ihalesini yapmıştık. Öyle ağır hasarlı olup ayakta bekleyen binamız yok. Vatandaşlarımız ani bir refleksle sokaklarda, az önce sokaklarda dolaşırken görüm. Bir müddet evlere girmemelerini tavsiye ediyorum, umarım sahada bir olumsuzlukla karşılaşmayız. Bu sürede vatandaşlarımızın dışarıda beklemesinde fayda var.

Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi, bir değişiklik olursa süreç içerisinde duruma göre belirlenir yeniden." dedi.



AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA



AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.



BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.



Öte yandan Malatya ve Elazığ'da eğitime bir gün ara verildi.

