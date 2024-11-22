Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Milli takım maçı maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off'taki rakibi Macaristan oldu.
A Milli Takım, mart ayında oynanacak maçlarda Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.
C-D LİGİ KURALARI
Cebelitarık - Letonya
Malta - Lüksemburg B-C LİGİ KURALARI
Kosova - İzlanda
Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti
Ermenistan - Gürcistan
Slovakya - Slovenya A-B LİGİ KURALARI Türkiye - Macaristan
Ukrayna - Belçika
Avusturya - Sırbistan
Yunanistan - İskoçya ÇEYREK FİNAL KURALARI
Hollanda - İspanya
Hırvatistan - Fransa
Danimarka - Portekiz
İtalya - Almanya YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
İtalya - Almanya / Danimarka - Portekiz
Hollanda - İspanya / Hırvatistan - Fransa MAÇ TAKVİMİ
Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.
A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.
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