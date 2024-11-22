Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Milli takım maçı maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off'taki rakibi Macaristan oldu.A Milli Takım, mart ayında oynanacak maçlarda Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.Cebelitarık - LetonyaMalta - LüksemburgKosova - İzlandaBulgaristan - İrlanda CumhuriyetiErmenistan - GürcistanSlovakya - SlovenyaUkrayna - BelçikaAvusturya - SırbistanYunanistan - İskoçyaHollanda - İspanyaHırvatistan - FransaDanimarka - Portekizİtalya - Almanyaİtalya - Almanya / Danimarka - PortekizHollanda - İspanya / Hırvatistan - FransaUluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.