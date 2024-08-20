Haber Tarihi: 20 Ağustos 2024 10:27 - Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 10:27

Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaşacağı Lugano maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. Futbolseverler de maç tarihine odaklandı. Peki, Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Beşiktaş, 2023-24 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek doğrudan Avrupa Ligi play-off turuna kalma hakkı elde etmişti. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Thun Arena'da oynanacak mücadelenin ayrıntıları merak konusu oldu. İşte, Lugano-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...

LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Lugano- Beşiktaş Avrupa Ligi play off maçı, 22 Ağustos Perşembe günü 21.30'da başlayacak.

Maçın yayıncı kuruluşu henüz belirlenmedi.

HAKEM BELLİ OLDU

Zorlu karşılaşmada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Morten Krogh düdük çalacak.

Krogh'un yardımcılıklarını Dennis Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR'da görev alacak.
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