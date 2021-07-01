Yeni sezon hazırlıklarına Florya'da başlayan ve ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i yeni transferi Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.



Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan ve hazırlıklarını Avusturya'da sürdürmeyi planlayan Galatasaray'ın 3 Temmuz'da Aris ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.



Bu maçın oynanmayacak olması nedeniyle 5 Temmuz'da Lokomotiv Moskova ile planlanan hazırlık karşılaşması da Sarı Kırmızılı ekibin 1 maç için Avusturya'ya gitmeyi tercih etmemesi nedeniyle iptal oldu.



LOKOMOTIV MOSKOVA'DAN AÇIKLAMA



Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Marko Nikolic yaptığı açıklamada "Galatasaray ile hazırlık maçımız iptal oldu. Sorun ne? Bu sadece bir hazırlık maçıydı. Genç oyuncularımızla çıkmayı planlıyorduk. Başka bir rakip bulacağız." ifadelerini kullandı.



GALATASARAY YENİ RAKİP ARIYOR



PSV maçına hazır çıkmak isteyen Galatasaray'ın farklı takımlarla hazırlık maçı yapması bekleniyor. İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray-PSV maçının tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak.



PSV, 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı.



Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor. Kırmızı Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.



