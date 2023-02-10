LGS konuları 2023! 8. Sınıf 1.Dönem LGS Konuları Hangileridir? LGS sadece 1 dönem mi?

Milyonlarca YKS ve LGS sınavına girecek öğrenci için 2 dönem konularına muafiyet getirildi. Deprem nedeniyle 2 sınava ilişkin ayarlamayı duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı. Peki, 8. Sınıf 1. dönem LGS konuları neler? LGS sınavında öğrenciler hangi derslerden sorumlu olacak?2023 LGS KONULARI NELER?
MEB tarafından her yıl düzenlene LGS sınavı 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanır ve toplamda 90 sorudur. LGS, iki oturumdan oluşur. Sabah oturumunda sözel bölüm uygulanır ve 50 sorudur. Sayısal bölümdeki soru sayısı 40 iken öğleden sonra öğrenciler sınava girer. Sözel bölüm 75 dakika, sayısal bölüm 80 dakika sürmektedir. Öğrenciler sınavda Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce, İnkılap ve Din Bilgisi derslerinden sorumlu tutulur. 2023 LGS konuları şu şekildedir;
8. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konuları
Fiilimsiler
Sözcükte Anlam
Söz Gruplarında Anlam
Deyimler ve Atasözleri
Cümlenin Öğeleri
Söz Sanatları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Cümlede Anlam
Metin Türleri
Cümle Türleri8. Sınıf Matematik 1. Dönem Konuları
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem Konuları
8.1 Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
Mevsimlerin Oluşumu
İklim ve Hava Hareketleri
8.2 DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
DNA ve Genetik Kod
Kalıtım
Mutasyon ve Modifikasyon
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Biyoteknoloji
8.3 Basınç / Fiziksel Olaylar
Basınç
8.4 Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Periyodik Sistem
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Kimyasal Tepkimeler
Asitler ve Bazlar
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Türkiye'de Kimya Endüstrisi
8. Sınıf İngilizce 1. Dönem Konuları
Friendship
Teen Life
In The Kitchen
On The Phone
The Internet8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem Konuları
8.1 KADER İNANCI
Kader ve Kaza İnancı
İnsanın İradesi ve Kader
Kaderle İlgili Kavramlar
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
8.2 ZEKAT VE SADAKA
İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Zekat ve Sadaka İbadeti
Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Maun Suresi ve Anlamı
8.3 DİN VE HAYAT
Din, Birey ve Toplum
Dinin Temel Gayesi8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem Konuları
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!