Haber Tarihi: 10 Şubat 2023 13:11 - Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 13:11

LGS konuları 2023! 8. Sınıf 1.Dönem LGS Konuları Hangileridir? LGS sadece 1 dönem mi?

LGS konuları 2023! 8. Sınıf 1.Dönem LGS konuları MEB'in açıklaması ile gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde yaptığı açıklamada tüm Türkiyede LGS sınavında 1. dönem konularının geçerli olacağını açıkladı. Peki, 8. Sınıf 1. dönem LGS konuları neler? LGS sınavında öğrenciler hangi derslerden sorumlu olacak?

LGS konuları 2023! 8. Sınıf 1.Dönem LGS Konuları Hangileridir? LGS sadece 1 dönem mi?
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Milyonlarca YKS ve LGS sınavına girecek öğrenci için 2 dönem konularına muafiyet getirildi. Deprem nedeniyle 2 sınava ilişkin ayarlamayı duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.  Peki, 8. Sınıf 1. dönem LGS konuları neler? LGS sınavında öğrenciler hangi derslerden sorumlu olacak?

2023 LGS KONULARI NELER?
 MEB tarafından her yıl düzenlene LGS sınavı 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanır ve toplamda 90 sorudur. LGS, iki oturumdan oluşur. Sabah oturumunda sözel bölüm uygulanır ve 50 sorudur. Sayısal bölümdeki soru sayısı 40 iken öğleden sonra öğrenciler sınava girer. Sözel bölüm 75 dakika, sayısal bölüm 80 dakika sürmektedir. Öğrenciler sınavda Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce, İnkılap ve Din Bilgisi derslerinden sorumlu tutulur. 2023 LGS konuları şu şekildedir;
8. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konuları
Fiilimsiler
Sözcükte Anlam
Söz Gruplarında Anlam
Deyimler ve Atasözleri
Cümlenin Öğeleri
Söz Sanatları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Cümlede Anlam
Metin Türleri
Cümle Türleri

8. Sınıf Matematik 1. Dönem Konuları
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem Konuları
8.1 Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

Mevsimlerin Oluşumu
İklim ve Hava Hareketleri
8.2 DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

DNA ve Genetik Kod
Kalıtım
Mutasyon ve Modifikasyon
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Biyoteknoloji
8.3 Basınç / Fiziksel Olaylar

Basınç
8.4 Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Periyodik Sistem
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Kimyasal Tepkimeler
Asitler ve Bazlar
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Türkiye'de Kimya Endüstrisi
8. Sınıf İngilizce 1. Dönem Konuları

Friendship
Teen Life
In The Kitchen
On The Phone
The Internet

8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem Konuları

8.1 KADER İNANCI


Kader ve Kaza İnancı
İnsanın İradesi ve Kader
Kaderle İlgili Kavramlar
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
8.2 ZEKAT VE SADAKA

İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Zekat ve Sadaka İbadeti
Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Maun Suresi ve Anlamı
8.3 DİN VE HAYAT

Din, Birey ve Toplum
Dinin Temel Gayesi

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem Konuları

Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

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