Haber Tarihi: 26 Kasım 2024 12:14 - Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024 12:14

Leverkusen - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Leverkusen - Salzburg maçı Tabii canlı izle şifresiz

Leverkusen - Salzburg canlı izle şifresiz Tabii Spor izle | Leverkusen - Salzburg maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Leverkusen ile karşılaşacak olan Salzburg, zorlu mücadele için hazır. Şifresiz olarak Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Leverkusen - Salzburg maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Leverkusen - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Leverkusen - Salzburg maçı canlı izleme detayları.

Leverkusen - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Leverkusen - Salzburg maçı Tabii canlı izle şifresiz
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Leverkusen - Salzburg karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Salzburg'u ağırlayacak olan Leverkusen, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leverkusen - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Leverkusen - Salzburg maçı canlı izleme detayları...

Leverkusen - Salzburg Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklayınız

Leverkusen - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Leverkusen sahasında Salzburg ile karşılaşacak. Leverkusen - Salzburg maçı TSİ 23:00'da başlayacak.
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