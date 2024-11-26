Leverkusen - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Leverkusen - Salzburg maçı Tabii canlı izle şifresiz

Leverkusen - Salzburg karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Salzburg'u ağırlayacak olan Leverkusen, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leverkusen - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Leverkusen - Salzburg maçı canlı izleme detayları...



Leverkusen - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Leverkusen sahasında Salzburg ile karşılaşacak. Leverkusen - Salzburg maçı TSİ 23:00'da başlayacak.