Bayer Leverkusen, ara transfer dönemi çalışmalarında gaza bastı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu Mario Hermoso için kulübüyle anlaşmaya yakın.
ANTRENMANA KATILMADI
Hermoso'nun, Bayer Leverkusen'e katılmayı kabul ettiği ve transferin tamamlanmasında artık kulüplerin anlaşmasına bağlı kaldığı belirtildi. Öte yandan tecrübeli stoper bugün antrenmana çıkmadı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA GİRİŞİMDE BULUNMUŞTU
İspanyol oyuncu için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'da girişimlerde bulunmuştu.
Leverkusen, Mario Hermoso için Roma ile anlaşmaya yakın
Bayer Leverkusen, Roma forması giyen savunmacı Mario Hermoso, için İtalya ekibiyle anlaşmaya yakın.
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27 Ocak 2025 18:06
Son güncelleme 28 Ocak 2025 01:46
Son güncelleme 28 Ocak 2025 01:46
Bayer Leverkusen, ara transfer dönemi çalışmalarında gaza bastı.
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