LeBron: "Savunma zihniyetimi geliştirmem için ilham veren kişi, Mike Brown'dı"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, eski koçu Mike Brown'ın, savunma zihniyetini geliştirmesi için kendisine ilham veren kişi olduğunu söyledi.



NBA'deki kariyeri boyunca LeBron, zeminin her iki ucunda da baskın bir güç olmuştu. 35 yaşında rakibini kilitleyen bir savunmacı olmasa da, kariyeri boyunca savunma tarafında birçok ikonik an yaşamıştı.



Lakers süperstarı, savunma zihniyetinin çıktığı noktanın, Cleveland Cavaliers'da oynadığı dönemde bu alanda iyileşmesi için kendisine meydan okuyan Brown'la ilgili olduğunu belirtti:



"Muhtemelen Mike Brown'a büyük miktarda kredi verirdim. Koçluk işine girdiğinde, Cleveland'a bir savunma stratejisi ve savunma zihniyetiyle gelmişti. Bana, o alanda hücumda olduğum kadar iyi olmamı istediğini söylemişti. Hatta savunma tarafında daha iyi olmamı istiyordu ve bu da çevremle daha sık iletişim kurmakla başlıyordu."



"Daha iyi olmak için, kariyerimde bir sonraki adımı atmak için ve şampiyonluk için rekabet etmek istiyordum. Bu tür bir liderliği, daha yüksek sesle iletişim kurduğum, setleri arkadaşlarıma bizzat bildirdiğim, maç filmi izleme seansında daha çok bulunduğum bir biçimde, uygulamaya dökmeye başlamıştım."



"Mike Brown, maç filmi izleme, rakiplerimizi ve personeli iyice analiz etme konusunda çok istekli biriydi. Bu yüzden Mike'ı, bugün sevdiğim ve olduğum kişi olmam için üzerimde kurduğu baskıdan ötürü çok takdir ederim."



2019-20 sezonu, Perşembe günü Lakers'ın LA Clippers'a karşı oynayacağı karşılaşma ile, bubble'da resmen yeniden başlayacak.



