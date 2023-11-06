Lamine Diack Fenerbahçe'de oynadı mı? Lamine Diack kimdir?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.Lamine Diack, 15 Kasım 2000 tarihinde Senegal'in Dakar kentinde dünyaya geldi. Futbola Oslo FA Dakar takımında başlayan Senegalli futbolcu, 2019 yılında FC Shkupi'ye transfer oldu. 1.86 boyundaki ön libero, Kuzey Makedonya ekibinde geçirdiği iki sezonun ardından geçtiğimiz sezon başında Tuzlaspor ile sözleşme imzaladı.Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 34 maça çıkan Diack, 2 gol ve 3 asist kaydetti. Kariyerinde toplam 90 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcunun 7 gol ve 7 asisti bulunuyor.Senegal U20 Milli Takımı'nın formasını 2 kez terleten Lamine Diack'ın güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro.Ali Koç, Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gazeteci Murat Ağırel'in Tuzlaspor ile ilgili iddialarını takım ismi vermeden gündeme getirdi. Ali Koç, TFF'nin kara para aklama ve illegal bahis iddiaları için harekete geçmesi yönünde çağrıda bulundu.Tuzlaspor Kulübü'nden "Fırıldak Ali" başlıklı açıklamada, Fenerbahçe'nin Laime Diack transferine yönelik iddialar gündeme gelirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bir takım sorular soruldu.Ayrıca Tuzlaspor'un açıklamasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Makedonya Ligi takımlarından FC Shkupi'nin başkanı Olgun Peker'e transfer parası aktardığı iddia edildi."Fenerbahçe'de Başkanlık görevini ifa eden Ali Koç, 05.11.2023 tarihinde Kulübümüz aleyhine yapılan hukuki dayanaktan yoksun karalamalara destek vermiştir. Önemle belirtmek isteriz ki, daha önce yapmış olduğumuz basın açıklamasında Halk TV'de Murat Ağırel'in Passolig hakkındaki bilgisizliği nedeniyle bu talihsiz açıklamalara yer verdiğini belirtmiştik.Bu nedenle gerekli araştırmaların yapılması için görevlileri göreve davet etmiştik.Aynı tutumu Fenerbahçe tarafındanAsıl araştırılması gereken ve cevaplarının verilmesi gereken sorular şunlardır: Lamine Diack'ı henüz transfer etmeden Ankaragücü ile kapalı kapılar ardında transferi hususunda anlaştın mı Fırıldak Ali?Senden yaşça büyük, Fenerbahçe'ye sayısız katkıları olan 84 yaşındaki Sn. Ogün Altıparmak' a söylediğin sözler saygısızlık değil midir Fırıldak Ali?Bilindiği üzere TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın Mükerrer 11. Maddesine göre aynı futbolcunun iki ardışık transferinin 16 haftalık bir süre içinde gerçekleşmesi durumunda, bu iki transferde yer alan tarafların bir Köprü Transfer işleminde yer almış olduğu kabul edilir ve ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. Bu hususta TFF tarafından Fenerbahçe aleyhine herhangi bir disiplin soruşturması açılmamasına karşın, devamlı surette TFF'nin Fenerbahçe aleyhine hareket ettiği algısı yaratman fırıldaklık değil midir Fırıldak Ali?Kamuoyuna saygılarımızla."