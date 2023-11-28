KYK burs yattı mı, krediler yattı mı? 28 Kasım burslar yattı mı, ne zaman yatacak?

KYK bursa ödeme tarihleri binlerce burs ve kredi alan öğrenci tarafından araştırılıyor. KYK bursu sorgulama ekranı, burs ve kredi alan öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2023-2024 KYK burs başvuruları geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış ve öğrenciler tahhütname onaylarını yapmıştı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında KYK burs ücretleri 2.000 lira olarak hesaplara yatacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ödeme işlemleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. KYK bursları sorgulama işlemleri ise öğrenciler tarafından burslarının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi sorgulama işlemleri nasıl yapılır? İşte, KYK burs ve kredi sorgulama ekranı…Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk burs ödemelerinin yattığına dair resmi bir açıklama yapmadı.Normal şartlarda burs ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yeni ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara aktarılıyor.GSB'nin resmi internet sayfasında yer alan bilgide " İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır." ifadeleri kullanılmaktadır.Burs ödemeleri genellikle gece saat 12.00'dan sonra hesaplara yatırılmaktadır.2023-2024 eğitim öğretim yılında geçerli olacak burs ücretleri belirlendi. Buna göre lisans ve ön lisans öğrencileri için burs ücretleri 1.250 TL'den 2.000 TL'ye yükseltildi.Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler.Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.