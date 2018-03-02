'Kwadwo Asamoah, Inter ile anlaştı!'

uzun süredir gündeminde yer alaniçin flaş bir iddia ortaya atıldı.İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Asamoah, Inter ile 3 yıllığına anlaştı.Ganalı futbolcunun, Inter'den yıllık 3 milyon euro kazanacağı ve anlaşmanın prensipte yapıldığı belirtildi.Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Leonardo Spinazzola'nın Juventus'a dönecek olması nedeniyle İtalyan basını, Asamoah ile Juventus'un sözleşme uzatma konusunda anlaşamayacağını belirtiliyor.