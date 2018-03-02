'Kwadwo Asamoah, Inter ile anlaştı!'

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Kwadwo Asamoah için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Asamoah, Inter ile 3 yıllığına anlaştı.
YILLIK 3 MİLYON EURO
Ganalı futbolcunun, Inter'den yıllık 3 milyon euro kazanacağı ve anlaşmanın prensipte yapıldığı belirtildi.
SPINAZZOLA DÖNÜYOR
Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Leonardo Spinazzola'nın Juventus'a dönecek olması nedeniyle İtalyan basını, Asamoah ile Juventus'un sözleşme uzatma konusunda anlaşamayacağını belirtiliyor.
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İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Asamoah, Inter ile 3 yıllığına anlaştı.
YILLIK 3 MİLYON EURO
Ganalı futbolcunun, Inter'den yıllık 3 milyon euro kazanacağı ve anlaşmanın prensipte yapıldığı belirtildi.
SPINAZZOLA DÖNÜYOR
Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Leonardo Spinazzola'nın Juventus'a dönecek olması nedeniyle İtalyan basını, Asamoah ile Juventus'un sözleşme uzatma konusunda anlaşamayacağını belirtiliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın