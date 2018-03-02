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"Kwadwo Asamoah, Inter ile anlaştı!"

Galatasaray'ın transfer listesindeki Kwadwo Asamoah'ın Inter ile anlaştığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Kwadwo Asamoah, Inter ile anlaştı!'
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02 Mart 2018 23:56
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Kwadwo Asamoah için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Asamoah, Inter ile 3 yıllığına anlaştı.

YILLIK 3 MİLYON EURO

Ganalı futbolcunun, Inter'den yıllık 3 milyon euro kazanacağı ve anlaşmanın prensipte yapıldığı belirtildi.

SPINAZZOLA DÖNÜYOR

Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Leonardo Spinazzola'nın Juventus'a dönecek olması nedeniyle İtalyan basını, Asamoah ile Juventus'un sözleşme uzatma konusunda anlaşamayacağını belirtiliyor.

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