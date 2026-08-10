Kuşların Hastalıkları Nelerdir?

Oldukça hassas olan kuşlar genelde hasta olduklarında sessizleşebilir ve uyuyormuş gibi bir köşeye çekilerek hareketsiz şekilde durmaya başlayabilirler. Gagalarının rengi solabilir ve tüyleri kabarıklaşabilir. Böyle normalden farklı durumlar gördüğünüz zaman eğer konu hakkında yeterince bilginiz yoksa uzman bir veterinere başvurmanız elzemdir. Ayrıca onun güçten düşmemesi için yeterince beslendiğinden de emin olmanız gerekir. Özellikle son zamanlarda kuşlarda görülen pek çok farklı rahatsızlık durumundan rahatlıkla söz edebiliriz.10 ile 18 yıl arasında ömürleri olan ve 300'e yakın türü bulunan güvercinler dikkatli bakılması gereken ve doğada da yaşayabilen canlılardır. Eğer birden çok güvercin bir arada beslenecekse hijyen şartlarının yeterli olduğundan emin olunmalıdır. Çünkü bu canlılar birbirlerine dışkılarından kolaylıkla hastalık bulaştırabilirler. Ayrıca enfeksiyon benzeri hastalıklar kolayca insana da geçebilir.İnsanlarda da görülebilen kolera, ecoli, salmonella hastalıkları kuşlarda da görülebilmektedir. Genelde bu hastalıklara yakalanan kuşlarda kilo kaybı ve ishal görülebilir. Dışkılarında köpükler olabilir. Streptococcosis kuşların yakalandığı ve felç, ölüm gibi sorunlara yol açan önem verilmesi gereken bir hastalıktır. Tüylerini araladığınızda kanının rengi değiştiğinden göğüs bölgesinde ki deri rengi de değişebilmektedir.Muhabbet kuşları kolay hasta olup zor iyileşen canlılar olduğundan evde besleniyorsa mutlaka korunaklı bir yerde bakılmalıdır. Hijyenine dikkat etmezseniz uyuz hastalığına yakalanabilir veya gaga mantarı olabilir. Bu durumda kuşunuzun çok fazla kaşındığını ya da kepeklenme, pullanma sorunu oluştuğunu görebilirsiniz. Yeterince iyot tüketmeyen kuşlarda guatr oluşabilir. Hormon dengesi bozulan özellikle dişi kuşlarda üreme organlarında tümörler meydana gelebilir.Kanser aynı insanlarda ki gibi oldukça yaygın görülen bir hastalıktır. Kötü huylu tümörler ne yazık ki ölümle sonuçlanabilmektedir. Bunlar haricinde ölümcül olmayan ama kuşunuzun yaşamını olumsuz etkileyebilecek hastalıklarda bulunmaktadır. Psitacine, kuşların mide ve bağırsak sistemini etkileyen kuruma, özellikle yavru muhabbet kuşlarını etkileyen Fransız tüy dökümü bu hastalıklardan bazılarıdır.Kuşlar diğer kuşlarla olan temaslarının neticesinde sık sık enfeksiyon hastalıkları kapabilmektedir. Bunlardan en bilineni ise papağan ateşidir. Bu hastalığı bu kadar tehlikeli yapan yönlerden birisi insanlara da geçebilmesidir. Gribal bir enfeksiyon gibi belirti gösteren bu hastalığın görüldüğü kuşların hemen diğer kuşlar ile temasının kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca kuşunuza ilaç ve yemek verirken eldiven ve maske kullanmanız size geçmesini engellemeye yardımcı olacaktır. Burada kuşlara etkili bir düzeyde bakım yaptığınız zaman onlara sağlıklı bir ortam da sunmuş olursunuz!Kuşlarınızın hasta olmasının önüne geçmek için onların bakımına özen göstermelisiniz. İlk olarak onun uzun süreler geçireceği kafesi doğru seçmelisiniz. Kuşunuz kafesin tellerini gagalayabileceğinden üzerinde toksik maddeler olmayan tellerden yapılan kafesler seçmelisiniz. Hava akımının ortasında olmayan bir noktaya yerleştirmeniz onun gribal enfeksiyonlardan uzak olmasına yardımcı olacaktır.Kafesini ise hafta bir temizlemeniz yeterli olacaktır. Fakat keskin kokulara sahip ürünlerle kafesi temizlemeniz kuşunuzu rahatsız edeceğinden mümkün olduğunca kokusuz ürünler seçmenizi öneririz. Ayrıca bazı kimseler kuş kafeslerinin üzerini bezlerle kapatmaktadır. Bu durum kuşunuzu strese sokabilir bu nedenle uyku saati harici kuşunuzun kafesini örtmemenizi tavsiye ederiz.