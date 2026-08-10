Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 02:17 -
Güncelleme Tarihi:
10 Ağustos 2026 02:17
Kuşlarda Tüy Dökülmesi Normal Midir?
Tüy dökme sorunu kuşlarda sık görülen sorunlardan bir tanesidir. Sorunlar ikiye ayrılabilir. Bunlardan bir tanesi patolojik bir tanesi de fizyolojik tüy dökülmesi. Fizyolojik olarak görülen tüy dökülme sorunu herhangi bir sebepten kaynaklanmaz ve normal olarak kabul edilir. Ancak patolojik olarak isimlendirilen tüy dökme sorunu herhangi bir hastalık sorunu ile alakalı olabilir. Pek çok türün tüy yapısı farklılık gösterir. İnce ya da kalın tüyler bulunabiliyor.
Özellikle muhabbet kuşlarında belirli aralıklar ile tüy değişimi meydana gelir. Tüy değişimlerini genellikle mevsim geçişleri esnasında yaparlar. Yılda bazen 1 bazen de iki kez tüy değişimi yaparlar. Kuşların kış mevsiminde soğuktan korunabilmek için bulunan tüyleri yazın dökülür ve yaza hazırlık yaparlar. Bu durum karşısında herhangi bir sağlık probleminden dolayı endişe etmemek gerekir. Mevsim geçişleri esnasında tüy döken kuşlar için endişe etmemek gerekir çünkü bu son derece sağlıklıdır. Özellikle tüy döküm dönemlerinde kuşu sağlığına ve beslenmesine daha çok dikkat etmek gerekir. Kuşu sağlığını korumak adına vitamin takviyeleri kullanabilirsiniz. Çünkü bu dönemlerde kuşlar daha halsiz düşeceklerdir. Burada kuşların ne zaman ve ne kadar sürede tüy döktüklerine dikkat etmek de şarttır.
Tüy Dökme Kaç Gün Sürer?
Özellikle muhabbet kuşlarında tüy dökümü süresi yaklaşık olarak 10 gün ile 15 gün arasında değişir. Bu dönem sonrasında kuşunuz da herhangi bir hastalık belirtisi görmemişsiniz problem yok anlamına gelir. Tüy dökme dönemlerinde kuşumuzun beslenmesi yeterli değilse yeni çıkmış olan tüyleri sağlıklı olmayacak. Yeni doğmuş olan yavruları tüy dökmesi son derece normal. Bu tür dökülmeler fizyolojik dökülme olarak adlandırılıyor. Kuşlardaki tüh dökmenin sağlıksız bir şekilde devam ediyor olması, beraberinde birtakım sıkıntıları da getirecektir. Sağlıksız Tüy Dökme
Bazı hastalıklardan kaynaklı olarak kuşlarda tüy dökülmeleri de görülüyor. Bakımsızlık ve yeterli düzeyde beslen emekten dolayı tüyler dökülebilir. Kuşunuz için kullanmış olduğunuz yemlerde mineral ve vitaminlerin bulunması önemli. Stres sebebiyle de dökülmeler meydana geliyor. Kuşun strese girmesinin sebepleri arasında;
- Kafesinin yerinin değişmesi
- Sahibinin değişmesi
- Kafese başka kuş alınması
- Kafesteki başka kuşun ayrılması
- Aşırı gürültülü ortam
- Aşırı ışık
Öyle bir durum yaşanmışsa kuşunuzun stresten dolayı tüy döktüğünü düşünebilirsiniz. Pencere yada kapı önünde bulunan kafesteki kuşlar da daha fazla tüy dökülme görülür. Ayrıca tüylerinde kabarma ve halsizlik de beraberinde gelir. Kısa süreler içerisinde meydana gelmiş olan sıcaklık farkları yeni problemine yol açacaktır.
Kuşum vücudunda artış gösteren mantar hastalığı ve dış parazitler tüylere zarar verdiğinden dolayı tüylerde dökülmeler meydana gelir. Kuşlarda görülen birçok hastalık yine anormal tüy dökülmesi neden olacaktır. Kuşun anormal tüy dökülme sorunu varsa bir an önce veteriner desteği almanız gerekiyor. Özellikle tüy dökme dönemlerinde ortaya çıkan halsizlik ve ishal gibi belirtiler varsa ciddi bir problem ile karşı karşıya kalmanız olasıdır.
Eskiye oranla daha sakin görünen ve çok fazla uyumaya başlayan kuşun tüy dökme problemi var demektir. Bunun yanı sıra kafes içerisine bakarak kalın tüyler var ise sorunun kaynağını araştırmaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir hastalıktan dolayı tüy dökme problemi yaşayan kuşta çevresine karşı ilgi azalacaktır.
Kafes içerisinde başka bir kuş varsa ve onun oyun arkadaşı ise yine sağlık problemi ile karşılaştığında kafesteki diğer kuşa ilgi azalacaktır. Geri dönüşü olmayan herhangi bir hastalık olmaması için yardım almanız önemli. Sizin yapabileceğiniz en önemli şey kuşunuza verdiğiniz yemlerin içeriklerinin iyi olması.
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