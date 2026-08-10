Kuşlarda Sindirim Sistemi Problemleri Nasıl Anlaşılır?

Kuşun karnının altında bulunan damarlar yeşil renk alır.

Kuşun karnının alt bölgesinde hafif şekilde kararmalar oluşur.

Kuşun karnının alt bölgelerinde kızarmalar meydana gelir.

Andolar AMP

Mikpstatin damla

Polisamin dört

Urfamycin AMP

Ridampercefurly kapsül

Kuşların türlerine göre sindirim sistemleri farklı çalışıyor. Muhabbet kuşu gibi evde beslenmesi kolay olan kuşların özellikle besinlerin eve yemlerine dikkat etmek gerek. Sindirimi zor olan yemler sindirim hastalıklarını tetikliyor. Besinleri çiğnemek için dişleri bulunmadığından kaynaklı olarak kursakla toplanan yiyecekleri yumuşak olması daha iyi sindirmelerine katkı sağlar. Burada kuşlarda ortaya çıkan sindirim sistemi bozukluklarına yönelik bilgi sahibi olmak her zaman önerilmektedir.Özellikle evde beslenen kuş türlerini sağlıklı olabilmesi için yeterli bilgi düzeyine sahip olmanız gerekiyor. Hastalığın erken teşhisinde kuşun hayatını tehlikeye atmamış olursunuz. Şu belirtilere dikkat ederek herhangi bir problem olup olmadığını anlayabilirsiniz;Sağlıklı olmayan açık ambalajlı ürünler tercih etmek kuşun sindirim sistemine zarar verir. Kuşun türüne uygun olan en iyi beslenme yolu seçilmelidir. Yanlış besinleri uzun süre kullanmak kuşun yavaş yavaş hastalanmasını sağlar. Kuşta bu tür belirtiler gördüğünüz anda veteriner hekimi giderek erken önlem alabilmeniz mümkün. Böylece kuşunuzda herhangi bir şekilde sindirim sistemi sorunu ortaya çıktığı zaman müdahalede bulunma şansını elde edersiz.Evde beslenen kuşlarda gözlemlenen enfeksiyonların temel nedeni mantar hastalığı olmasıdır. Cildinde meydana gelen mantar vücudun bağışıklık sistemine zarar verir. Bağışıklık sistemi bozulmaya başladı andan itibaren mantar vücudun tamamını kaplayacaktır. Sindirim sistemi bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olan mantarın pek çok farklı nedeni bulunur. Ancak gözlemlenen en önemli nedenlerden bir tanesi yanlış besin kullanmaktır.Kuşlarda huzursuzluk görüldüğü zaman bir sağlık problemi olduğu akla gelmeli. Veteriner yardımı almak hastalığın erken teşhisine yardımcı olacaktır ve ilerlemesine engel olacaktır. Çeşitli ilaç tedavileri ile bu hastalıklarda erken şekilde kurtulabilir. Veteriner hekimlerin sindirim sistemi hastalıkları için kullanmış oldu ilaç türleri şunlardır;Kuşun hastalık durumuna ve hastalığın ilerleme şekline bağlı olarak ilaçlarda değişiklik ve ilaçların dozların da değişiklik görülebilir. Hastalığın ilerlemesi durumunda erken teşhis ile iyileşmesi mümkündür.Kuşunuzun sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını istiyorsanız kuş kumu kullanabilirsiniz. Kuşlar beslenirken özel olarak üretilmiş olan kuş kumlarını yemlere karıştırabilirsiniz ya da ayrı bir kap içerisinde kuşa verebilirsiniz. Kuşlar yem ile kuş kumunu ayırt edeceklerdir ve yemeyeceklerdir. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için kuşların bu kuma ihtiyacı vardır. Kuş kumu sayesinde kursakta depolanmış olan yemler daha kolay yumuşayacak ve taşlıkta daha iyi öğütülmeye başlayacaktır.Kafes temizliği sindirim problemlerini önlemeye yardımcı olur. Kuş kafesinin ve bulunduğu ortamın temiz olmasına özen gösterebilirsiniz. Kuş kafesinin altına demir bir levha yerleştirip kuşun dışkılardan uzak durmasını sağlayabilirsiniz. Kuş dışkılara ulaşamaz ve mikroplardan uzak durur. Bazı kuşlar dışkılarını yeme eğilimine sahiptir. Dışkılarını yiyen kuşlarda sindirim yolu rahatsızlıkları başta olmak üzere pek çok hastalık görülür. Kuşu gözlemleyerek belirti olup olmadığına göre tedavi için uygun zamanı kontrol ederek kuşunuzu koruyabilirsiniz.