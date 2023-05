Kurban bayramı ne zaman 2023? Kurban bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün olacak?

Kurban Bayramı araştırmaları şimdiden hız kazanmaya başladı. Kurban Bayramı ibadetlerini gerçekleştirmenin yanında tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar, 2023 Kurban Bayramı tarihi ne zaman merak ediyorlar. İşte Diyanet bigisiyle Kurban Bayramı tarihi 2023...2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.Bu yıl Kurban Bayramı'nın 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.2023 Kurban Bayramı 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi21-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı28 Haziran- 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü26 Eylül 2023 Salı Mevlid KandiliBayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler ramazanbayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldık-tan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Camide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir.Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramındaolmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek'atlık bir namazdır. Bayram namazıHanefi mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselerevaciptir. Şafii ve Malikiler'e göre müekked sünnet, Hanbeliler'e göre ise farz-ıkifayedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefiler'e göre, hutbe hariç, cumanamazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımındanaralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğuhalde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.