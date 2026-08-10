Öğrenciye Kredi Kartı Şartları Nelerdir?

Öğrenciye kredi kartının ilk şartı tabi ki öğrenci olduğunun belgelenmesi talebi ile öğrenci belgesi olarak karşımıza çıkıyor,

Bazı bankalarda istisnalar olsa da birçok banka öğrenciye kredi kartı için 18 yaş ile 25 yaş aralığı şartını koyabiliyor,

Bir diğer şart ise Türk vatandaşı olmak olarak sayılabilir,

Son olarak öğrenciye kredi kartı verilmesi için resmi bir kimlik belgesi nüfus cüzdanı veya ehliyet ya da pasaport gibi kanıtlayıcı belgeler talep edilmektedir.

Hangi Banka Öğrenciye Kredi Kartı Verir?

Türk Ekonomi Bankasının sanatsal enkinlikler indirim saylayan ÜniversiTEB kartı,

İş Bankasının öğrencilerden kart aidatı almayan İş'te üniversiteli kartı,

AkBank para transferlerinde masraftan muaf tutulan exi26 kartı,

Ziraat Bankasının da beş yıl kart ücreti talep etmeden öğrencilerin kullanımına sunduğu Genç Bankkart ürünü ile kredi kartı öğrenciye çıkar mı sorusuna net bir cevap sunmuş olduk.

çıkıp çıkmayacağını çıkarsa bankaların hangi şartlar ile kredi kartı çıkarabileceklerine dair bilgiler paylaşmaya çalışacağız.Bankaların ürün ve hizmetlerinden faydalanabilmek için genel olarak düzenli gelir sahibi olma şartları aranmaktadır. Öğrencilerin bankalardan kredi kullanması daha zor koşullarla olsa da kredi kartı çıkarmaları önünde çok bir engel bulunmamaktadır.kapsamında sıralayacağımız birkaç madde ile durumu açıklayalım.Hayatın iş ile çocukluk arasında kalan eğitim neferleri öğrenciler için birçok kurum ve kuruluş gibi bankalar da öğrencilere özgü ürünler sunmaktadır.dendiğinde sayılabilecek birçok banka bulunmakla birlikte sadece kredi kartı tahsis edilmekle sınırlı olmayıp özel avantajlar sunan bankalar da bulunmaktadır. Bu bankalar ve öğrencilere özel kredi kartı isimleri ise şu şekildedir.Her bankanın öğrencilere sunduğu kredi kartlarına yer veremediğimiz bu kısa bilgilendirme yazısında genel olarakimkanının şartları ve örneklerini derleyip faydalı olmaya çalıştık.