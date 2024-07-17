Haber Tarihi: 17 Temmuz 2024 11:14 - Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024 11:14

KPSS iptal mi oldu, olacak? 2024

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024 lisans sınavında adaylar bazı sorular için "iptal edilmeli" önerisinde bulundu.

KPSS iptal mi oldu, olacak? 2024
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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024 lisans sınavında adaylar bazı sorular için "iptal edilmeli" önerisinde bulundu. KPSS 2024 lisans sınavında hatalı iptal edilen sorular doğru sayılır mı sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar..

KPSS 2024 lisans sınavında Türkçe Mantık ve Matematik sorularında 1'er hatalı soru talebinde bulunuldu. Peki iptal edilen KPSS soruları doğru mu sayılır işte bu sorunun cevabı.

KPSS SORU İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?

"Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır."

Bu madde şuan Meclise sevk edilen kanun tasarısında yer almakta olup, henüz yasalaşmadığı için yürürlüğe girmemiştir. Maddenin yasalaşması halinde, iptaline karar verilen soruların herkes için doğru kabul edilmesi uygulaması terk edilecek, iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılarak, geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenecektir.
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