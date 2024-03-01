Sağlık Bakanlığı 2024/5 tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Kendilerine tanınan tercih hakkı kapsamında tüm listeyi doldurarak ÖSYM'ye gönderen adaylar, tercih sonuçları için bekleyişe geçti. Toplam 27 bin personel alımı gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı, bu personellerin büyük çoğunluğunu deprem bölgesinde görevlendirecek. Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleştirilecek olan atamalarda, Hatay, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş gibi iller öne çıkacak. 1 Mart 2024 tarihinde gündeme gelen gelişme ise pek çok kişiye yeni umut oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koa, bakanlık bünyesine 9 bin yeni personelin daha alınacağını duyurdu. Peki, KPSS 2024/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuç tarihi ve Bakan Koca'nın açıklamalarının detayları

Sağlık Bakanlığı için hazırlanan KPSS 2024/5 tercih sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların, Mart ayının ikinci haftasına kadar açıklanacağı öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı tercih işlemleri, 21-28 Şubat tarihleri arasında alınacak. ÖSYM üzerinden henüz başvurularını tamamlamayan adaylar 28 Şubat Çarşamba günü saat 23.59'a kadar müracaatlarını iletebilecek. Kılavuzda yer alan bilgide sürenin uzatılmayacağı ifadesi yer aldı.

ÖSYM tarafından yayınlanan 2024/5 kılavuzunda tercih sonuçları tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Bakanlık tarafından sonuçların en geç Nisan ayına kadar açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı veya ÖSYM'den konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak

yapılacaktır. Yerleştirmelerde aynı puana sahip olan adaylar arasında önce mezun olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.