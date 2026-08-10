KOSGEB Mobilya İmalatı Desteği Nedir, Nasıl Alınır?

İmalat sektörü, KOSGEB'in desteklediği sektörler arasında yer almaktadır. Desteklenen imalat faaliyetleri arasında mobilya imalatı da bulunmaktadır. KOSGEB mobilya imalatı desteğine beyaz eşya ve diğer mobilyalar da dahildir. Ancak yalnızca satış için destek sağlanmamaktadır. Fabrikada üretimin yapılacak olması ve bu üretilen mobilyaların satışa sunulacak olması gerekmektedir.
KOSGEB Mobilya İmalatı Desteği Şartları
Mobilya imalatı desteğine başvurabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. KOSGEB mobilya imalatı desteği şartları şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
KOSGEB Girişimcilik Sertifikasına sahip olmak. (KOSGEB'in belirlediği kurumlarda Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak alınan bir sertifikadır. 32 saatlik bir eğitimdir.)
KOSGEB Mobilya İş Planına sahip olmak. (Uzman eğitmenlerle geliştirilen iş planıdır. İş planının onaylanmasıyla desteği almaya hak kazanılabilir.)
Vergi ve SGK prim borcu olmaması.
İşletmenin kurulmuş olması.
KOSGEB Mobilya İmalatı Desteği Ne Kadar?
KOSGEB mobilya imalatı desteği kapsamında bir defaya mahsus 50.000 TL tutarında hibe desteği sağlanmaktadır. Sağlanan bir diğer destek ise faizsiz geri ödemeli kredidir. Bu kredinin üst limiti 100.000 TL olarak belirlenmiştir.
KOSGEB Mobilya İmalatı Desteği Nace Kodları
KOSGEB desteğine başvuracak kişiler öncelikle nace kodlarını bilmelidir. Mobilya imalatında her ürünün bir kodu vardır. Bu noktada hangi mobilyanın üretimini yapacağınıza karar vermek oldukça önemlidir. KOSGEB mobilya imalatı desteği nace kodlarında C Kodu, ağaç temalı mobilyaların üretimini kapsamaktadır. Mobilya imalatı için C-31 kod dizini; büro malzemeleri, mutfak mobilyaları (dolap vb.), yatak, diğer mobilya imalatını kapsamaktadır.
KOSGEB Mobilya İmalatı Desteği Başvuru Nasıl Yapılır?
KOSGEB'e giderek başvurabileceğiniz gibi KOSGEB'in internet sitesi üzerinden başvuru yaparak da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerinden KOSGEB başvurusunda;
KOSGEB'in internet sitesinde yer alan e-hizmetler menüsünden başvuru formu doldurulur ve gönderilir.
Gönderilen formun onaylanmasıyla geçici onayın alınmış olur.
Geçici onayın alınmasıyla işletmenin KOSGEB'in belirlediği kriterlere uygun yeni personel alması gerekmektedir.
Personel alımının ardından ödeme talep formu doldurulur ve gönderilir, kesin onay alınır ve KOSGEB mobilya imalatı desteği verilmeye başlanır.
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