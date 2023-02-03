Haber Tarihi: 03 Şubat 2023 13:12 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 13:12

Köpeklerde Vitamin Eksikliğe Sebep Olan Nedenler

Köpeklerde vitamin eksikliği başka farklı sorunlara da neden olabilmektedir. İnsanların en büyük dostları olan köpeklerin de sağlıklı ve mutlu hayat sürmeleri önemlidir. Dengeli beslenme ve bünyeleri için gerekli olan takviyelerin verilmesi köpek sahibi kişilerin sorumluluğudur.

Köpeklerde Vitamin Eksikliğe Sebep Olan Nedenler
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Sevimli dostlarımız için seçilen mamaların içeriklerine dikkat etmek gerekiyor. Beslenme hatalarında mineral ve vitamin eksikliği olası bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vitamin eksikliği yaşayan köpeklerde bazı fiziksel ve zihinsel değişimlerin gözlenmesi mümkündür. Yeteri kadar vitamin temin edemeyen küçük dostlarımız kendini halsiz ve yorgun hissedecektir. Her vitaminin vücutta farklı bir işlevi bulunmaktadır. Bu sebeple hassasiyetle yaklaşılması gereken bir konudur. Beslenme planının yanı sıra köpeğin ırkına, yaşına ve genel sağlık durumuna bakarak takviye alınabilir. Burada kedilerin beslenmesine dikkat etmek bu tarz sorunların engellenmesini de mümkün kılacaktır. Vitamin eksikliği yaşayan köpeklerde kilo kaybı, anemi ve kas yorgunluğu da gözlenebilmektedir. Bu problemler düzenli ve doğru beslenme ve takviyelerle düzelecektir. Kemiklerin sağlıklı bir biçimde gelişimi için vitaminler oldukça önemlidir. Eksikliği kemik dokularında hasar meydana getirir. Ayrıca vitamin eksikliği olan köpeklerin bağışıklık sistemleri de güçlü olmayacaktır. Bunlara ek olarak eksiklik deri sağlığı için de zararlı olur. Tüy dökme gibi sorunlarla karılaşmak mümkündür. Peki, kedilerde vitamin eksikliğinin belirtileri var mıdır?
Kedilerde Vitamin Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

Evcil hayvanların pek çoğunda vitamin eksikliğinin yaşanması halinde bazı önemli belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bunları takip ederek sorunun ne olduğunu görmek mümkündür. Yaygın belirtilerden bazıları şu şekildedir:

  • Gelişimde gerilik
  • Göz, deri ve tüy sorunları
  • Nörolojik sorunlar
  • Halsizlik
  • Hızlı kilo alım ya da verim
  • Ciltte kanamalar
  • Kalsiyum emilim sorunları
  • Sindirim problemleri
  • Enfeksiyon kapmaya açık olma
Belirtilerin genellikle altında yatan sebep vitamin eksikliği olmaktadır. Buna en kısa sürede çözüm bulunmadığı takdirde köpekler çok daha büyük tehlikelerle karşılaşabilir. Önleyici bir tedbir olarak evcil hayvanların beslenmesine özen göstermek gerekiyor. Kalitesiz mama kullanımı yeteri kadar vitamin alımını engellemektedir.

Zengin içeriği olan mamaların tercih edilmesi bu noktada faydalı olacaktır. Ayrıca köpeklerin beslenmesinde kullanılmaması gereken besinlerin olduğu da unutulmamalıdır. Küflü gıdalar, soğan ve sarımsak, çiğ yumurta ve çikolata gibi ürünleri köpeklere yedirmek zarar verici olabilir. Ev yemekleriyle köpekleri beslememeye dikkat edilmelidir. İnsan yemeklerinin çoğu onların fizyolojik yapısı için uygun değildir.
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Köpekte Vitamin Eksikliği Varsa Ne Yapılmalı?

Küçük dostlarımızın da insanlar gibi bazı vitaminlere ihtiyacı vardır. Çoğu zaman yalnızca beslenme ile yeteri miktarda vitamin ve mineral almak mümkün olmamaktadır. Bu tarz durumlarda takviye alınması tavsiye edilmektedir. Köpekler için oldukça yararlıdır. Örneğin A vitaminin köpeklerin göz sağlığı üzerinde ciddi bir etkisi bulunuyor.

Köpeklerin bağışıklık sisteminin güçlü olmasına destek olan vitamin ise C vitaminidir. Bu vitaminin yeteri kadar alınmadığı durumlarda köpeğin bağışıklık sistemi ciddi oranda zayıf düşer. Bunun sonucu olarak da köpek enfeksiyon kapmalara karşı daha açık hale gelir. Bir diğer durum ise ağız ve diş sağlığının olumsuz etkilenmesidir. Diş eti kanamasına ve dişlerde yapısal bozukluklara sebep olur.


Deri sorunlarının önüne geçmek için ise B8 vitaminiyle desteklemek etkili bir yöntem olacaktır. Kemik gelişimine destek olmak için ise D vitamini önem taşır. Ayrıca K vitamini eksikliği anemiye neden olabilmektedir. Bu nedenle köpeklere sağlıklı bir vücut için ihtiyaç duydukları vitamin ve minareleri karşılamak önemlidir. Hayvanların fizyolojisine uygun seçimler yaparak daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamalarını sağlayabilirsiniz.

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