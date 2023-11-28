Komik Sözler 2024: Kısa, uzun, anlamlı, resimli komik mesajlar

"Aç ayı oynamaz, balıkçı tutar." "Ayağını yorganına göre deyim deyim, yorganını biraz genişlet deyim." "Boş kaplara oğlum kızım doldur." "Darı unundan baklava olmaz." "Havlayan köpek ısırmaz, sadece rahatsız eder." "Herkesin yediği hurmalar çürüktür." "Tencere dibin kara, seninki benden farklı olmaz kara." "Yere düşen bıçağı, altın olsa da al." "Yiğidin malı meydandadır, meydandaki malın sahibi Yiğit'tir."

Temel, arkadaşına demiş ki: "Hiç uçağa binip uçtun mu?" Arkadaşı cevaplamış: "Hayır, inişe de binip indim." Bir öğrenci sormuş öğretmene: "Öğretmenim, bu soruyu atlarsak ceza olur mu?" Öğretmen gülümsemiş: "Sormak da cevaplamak da ücretsiz, atlamak yasak." Nasreddin Hoca kapı komşusuna bakmış ve demiş ki: "Komşu, senin tavuklar niye hep ayakta uyuyor?" Komşu şaşkınlıkla yanıtlamış: "Bilmiyorum Hoca, belki de rüyalarında yumurtlamışlardır." Bir gün çocuklarına masal anlatan anne, masalın sonunu getirememiş. Çocuklar merakla sormuş: "Anne, masalın sonu nerede?" Anne gülümsemiş: "Evlat, masalın sonunu ben de merak ediyorum. Uyku tutunca onu tamamlarız."

[Görsel: "Beni güldüren şey, aslında herkesin ne kadar ciddi olduğudur."] [Görsel: "Hayatı ciddiye almayın, zaten kimse sağ kurtulamamış."] [Görsel: "Gülüşünüzü kaybetmeyin, çünkü onu kimseye geri veremezsiniz."] [Görsel: "Hayat çok kısa; bu yüzden çirkince gülüşmeyi ertelemeyin."] [Görsel: "Bazı insanlar doğuştan gülme yeteneğine sahipken, bazıları da mizah dersleri almalı."]

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

"Kahkaha, günün en iyi egzersizidir. Gülüş kaslarınızı çalıştırın!" "Benim için 'DIY' (Kendin Yap) 'DIFM' (Ben Yapıyorum) anlamına gelir: 'Deniyorum, İstediğim Gibi Yapıyorum.'" "Üşengeçlik bir süper güç olsaydı, süper kahraman olurdum... ama üşengeçlik işte, işte." "Yağmur yağmaya başladı! Şimdi bu paylaşımı okuyan herkes eline mürekkepli kalem alıp dışarı çıksın, göz kırpınca sayacağız!" "Bana 'Seni seviyorum' deyin, ben de 'Internet'te bağlantı yok' diyeceğim."

"Bu dünya çıldırmış mı yoksa ben mi?" (Forrest Gump) "Seni tüm kalbimle nefret ederek seviyorum." (Harry, Sally'ye Aşık Olmak) "Eğer seni öldüreceğim günü önceden bilsem, o günü kırmızı elbiseyle geçirirdim." (The Addams Family) "Beni görünce kırmızı giyiyor, sanki hayatında soyguncu varmış gibi." (The Mask) "Kırılan kalbim nedeniyle işe gidemeyeceğim için, patronumu döveceğim." (Parks and Recreation)

[Karikatür: Bir fil yavrusu, baba filine sorar: "Baba, burnum niye o kadar uzun?" Baba fil yanıtlar: "Sen fil isen, bunu söyleyecek kadar erken söylemeliyim."] [Meme: "Sınavı geçmek için dua ediyorsan, yanlış numarayı arıyorsun. Ruh halini değiştir ve çalışmaya başla!"] [Karikatür: Bir köpek, bilgisayarın başında oturmuş internet kullanıyor ve düşünce balonunda yazan: "Onlar sanıyor ki, sahibim, asistanım."] [Meme: "Neden kahkaha atıyorsun? Benimle mi dalga geçiyorsun?" "Hayır, yanlışlıkla burnumda bir çekirdek kalmış."] [Karikatür: İki köpek, televizyon karşısında oturmuş, biri diğerine soruyor: "Neden çıplak kızlarla ilgili bir kanal yok?"]

"Kahkaha, negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştüren sihirli bir güçtür." "Kendini kötü hissediyorsan, bir aynaya bak ve kendine gülümse." "Gülmek, stresi alt edebilecek en ucuz ilaçtır ve yan etkisi mutluluktur." "Gülümsemek, gözlerini çarpan bir aksesuardır. Onu giymekten çekinmeyin." "Yaşam, gülümsemeye değer ve gülümsemek yaşamı değerli kılar." "Gülümsemek, zihni aydınlatır ve yüzü güzelleştirir."

"Sadece bir kez gülmeyi öğrendim, gerisini de şaka yollu hallederim." - Marilyn Monroe "Benim duygusuz olduğum söylenir ama aslında sadece duygularımızı başka bir şekilde gösteririm; ağlayarak gülerim." - Charlie Chaplin "Gözlem yapmayı seviyorum, özellikle de başka insanları gözlüyorsam." - Andy Warhol "Hayatı ciddiye alın; aslında kimse sağ kurtulamamış." - Maya Angelou "Kahkaha, gizli bir egzersiz ve öğretmenin gelmesini beklemeden yapabilirsiniz." - Mark Twain

"Bu komik sözler hangisinde daha fazla güldürdü: A) 1. B) 15. C) 30." "Komik sözlerden en çok kimin aklına hemen bir şaka geldi? A) En yakın arkadaşım B) Ailem C) Benim aklıma hemen şaka gelir." "Sizce komik sözler mi daha etkileyici, yoksa komik görseller mi?"

"Kedi ve köpeklerin gülüşleri belki yoktur, ama kalpleriyle gülüyorlar." "Tavşanlar hızlı koşar çünkü bir yerlerden kaçıyor olmalılar." "Köpeklerin en sevdiği müzik, 'Hav Hav' şarkısıdır."

[Tabela: "Burada bir çıkış yok, ama giriş de ücretsiz."] [Tabela: "Dikkat! Yağmur yağdığında zemin kaygan olabilir. Özellikle eğer yağmur tanesi bir buçuk kilogram ve buzdağı şeklindeyse."] [Tabela: "Günün en zor saati: Başlaması."] [Tabela: "Burada hızlı hizmet veriyoruz, hatta ücretsiz olanı bile."] [Tabela: "Yemeğinizin tadını çıkarın. Sonra hesabı ödeyin ve gitmek için acele edin, burada arkadaşlık hizmeti vermiyoruz."]

"Bebekler bir kitap gibidir; onları uyandırırsınız ve son sayfasına kadar uyanık tutmaya çalışırsınız." "Çocuklar, yetişkinlerin dünyasında sürekli yeniden başlamak için bir fırsat." "Çocuklar dünyayı keşfetmek için gözlük takar, yetişkinler dünyayı görmemek için gözlük takar." "Çocuklar, yetişkinlerin unuttuğu basit mutlulukların anahtarlarını taşır."

"Bir günlük gülüş, bir günlük kırışıklık yaratır. O yüzden gülüşünüzü kaybetmeyin, güzelliğinizden taviz vermeyin!" "Gülme krizine girmek, bir günlük spor salonundan daha fazla kalori yakmanızı sağlar." "Gülmek, stres hormonu seviyelerini düşürür ve endorfin salgılar. Bu da size mutlu bir duygusal patlama yaşatır."

"Gülme terapisi, ortalama yaşam süresini her zaman gülmeyenlere kıyasla en az birkaç dakika daha uzatır." "Gülme terapisi, hayatın en etkili ve en ucuz ilaçlarından biridir." "Gülmek, psikolojik stresi azaltmanın en doğal yolu ve yan etkisi mutluluktur."

"Bir gün, komik bir söz paylaştım ve iş arkadaşım gülmekten çayını burunundan döktü. O gün ofiste çay lezzeti ve kahkaha kokusu vardı!" "Komik bir söz okudum ve metroya binerken hala kıkırdamaya devam ediyordum. Bana garip bakan insanlar, onlara neden güldüğümü açıklamayı düşünmedim bile." "Komik bir söz paylaştım ve annem gülme krizine girdi. Artık ona komik sözler göndermekten çekiniyorum, zira babam bir gün eve gülme gazetesini getirecek!"

"Komik sözleri doğru zamanda ve doğru kişilere gönderin, böylece gülümsemeleri garanti edersiniz." "Komik sözleri iş yerinde paylaşırken, işinizi yapmayı unutmamak önemlidir. Gülümseyerek çalışmak, çalışırken gülümsemektir!" "Komik sözlerle gülmenin, çevrenizdekilerle sağlam bir bağ kurmanızı sağlayacağını unutmayın. Paylaşın ve ortak gülümsemelerin tadını çıkarın!"

Komik sözler ve esprili mesajlar, sosyal medyanın vazgeçilmez ögeleri arasındadır. Ne de olsa, komik bir söz ya da mesaj ile karşımızdaki kişiyle yüz yüze olmasak dahi yüzünde tebessüm oluşturabiliriz. Komik sözler ile esprili sözler, arkadaşa, sevgiliye, anneye, babaya, eşe, çocuğa ya da diğer tanıdıklara gönderilmektedir. Siz de eğlenceli sözler ile karşınızdaki kişiyi güldürmek, tebessüm ettirmek istemez misiniz? Komik sözler için en doğru yere geldiniz!Komik sözler kısa olabildiği gibi, uzun da olabilmektedir. Anlamlı ve yaratıcı komik sözler ile mesajların ise adeta tadından yenmez… 2023 yılının en çok beğenilen eğlenceli mesajlar, esprili ve komik sözleri için aşağıda yer alan seçeneklere mutlaka göz atın!Hayatın stresinden uzaklaşmak ve gülümsemek için komik sözlere ihtiyacınız varsa, doğru yerdesiniz! Bu makalede, kahkahalara boğulmanızı sağlayacak 200'den fazla komik sözü derledik. İşte size eğlence dolu komik sözler:Atasözleri, bilgece öğütler verirken aynı zamanda komik bir yaklaşımla güldürebilir. İşte size komik atasözlerinden bazıları:Komik fıkralar, bir araya gelindiğinde herkesi güldürecek gücüne sahiptir. İşte size komik fıkralardan bazıları:Komik sözleri destekleyen eğlenceli görseller, mesajın daha güçlü bir şekilde iletilmesine yardımcı olur. İşte size komik sözlerle ilgili görsellerden bazıları:Sosyal medyada paylaşılan komik mesajlar, takipçilerinizi eğlendirmenin harika bir yoludur. İşte size komik sosyal medya paylaşımlarından bazıları:Filmler ve diziler, komik repliklerle doludur ve bu replikler hafızalara kazınır. İşte size komik film ve dizi sözlerinden bazıları:Meme ve karikatürler, komik sözlerin vurgusunu daha da artırır. İşte size komik meme ve karikatürlerden bazıları:Gülümsemek, sıkıntıları unutturacak en güzel ilaçtır. İşte size komik sözlerle motive olabileceğiniz bazı ifadeler:Ünlüler, bazen komik ve eğlenceli söylemleriyle de dikkat çeker. İşte size komik ünlü sözlerinden bazıları:Eğlenceli anketler, izleyicileri ve okuyucuları daha da eğlendirebilir. İşte size komik sözlerle ilgili eğlenceli anketlerden bazıları:Hayvanlar dünyasından alınan komik sözler, gülümsemenizi garantiler. İşte size komik hayvan sözlerinden bazıları:Komik tabelalar ve işaret levhaları, günlük hayatta bile gülümsemenizi sağlar. İşte size komik tabelalardan bazıları:Çocuklar ve bebekler, masumiyetleri ve samimiyetleriyle komik sözlere daha da anlam katar. İşte size komik bebek ve çocuk sözlerinden bazıları:Gülmenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri de şaşırtıcıdır. İşte size komik sözlerle mizahın gücüne dair bilgiler:Gülme terapisi, stresin azaltılması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve genel mutluluğun artırılması için etkili bir yöntemdir. İşte size komik sözlerin sağlığınıza olan etkisine dair bilgiler:Gülmenin en güzel yanı, eğlenceli anılar ve anektodlardır. İşte size komik sözlerle ilgili komik anılardan bazıları:Komik sözlerle ilgili etkili bir iletişim için ipuçları, gülen yüzleri çoğaltır. İşte size komik sözlerle ilgili ipuçları:Bu komik sözlerle dolu makalemizin sonuna geldik. Umuyoruz ki bu eğlenceli sözlerle gününüzü aydınlattık ve sizi gülme krizine soktuk. Her zaman gülümsemeyi ve mizahın gücünden yararlanmayı unutmayın. Daha fazla komik söz ve eğlence için bizi takip etmeye devam edin!