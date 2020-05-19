Kolay tarif; kandil simidi tarifi, peki kandil simidi nasıl yapılır burada

Kandil Günü için insanlar ibadetlerini yerlerini getirirler. Ayrıca ülkemizde, büyükler ziyaret edilir ve eller öpülür, hayır dualar alınır. Bunların yanı sıra Kandil en özel parçalarından biri de kandil simididir. 29 Kasım günü de milyonlarca insan kandil simidi yapmak için internet üzerinde aramalar gerçekleştirdi. Ayrıca kandil simidinin nelerden alınacağı da sorgulandı.Kandilin en güzel tatlarından biri olan Kandili Simidi tarifini arayanlar için özel bir haber hazırladık. Regaib Kandili için evlerinde kandil simidi yapmak isteyenler, bu haberimi okuyarak tarifi bulabilirler.Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abb,sîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii F,tımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir ,det olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi Kuran-ı Kerim'de yer almaz.*Yarım su bardağı sıvı yağ*Yarım su bardağı yoğurt*1 paket margarin*1 yemek kaşığı şeker*2 çay kaşığı tuz*1 paket kabartma tozu*1 tatlı kaşığı mahlep*Göz kararı ya da 1 kg un (tercihinize kalmış)*1 adet yumurtanın akı*Susam*Çörek otuTarifimizi karıştırmak için derin bir kabın içerisine yukarıda yer alan malzemelerden sıvı yağ, margarinin tamamı ve yoğurdu ekliyor ve yoğurmaya başlıyoruzBiraz yoğurduktan sonra kabın içerisine şekerimizi, tuzumuzu ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Üzerine son olarak ana hammaddemiz unumuzu ekliyor ve yoğurmaya devam ediyoruz. Hamur iyice yumuşayana kadar yaptığımız bu işlemin ardından bir köşeye bırakıp yarım saat boyunca dinlenmesini bekliyoruz.Hamurumuz dinlediyse biçimlendirmeye başlıyoruz. Biçimlendirmek için bir ceviz büyüklüğünde hamuru koparıyor ve yuvarlayarak işaret parmağı hacmine kavuşturuyoruz. Ardından işaret parmağı genişliğinde ve uzunluğunda olan hamurumuzu iki ucundan birleştirerek simit şekline bürüyoruz. Bu işlemi tüm hamurumuza uyguladıktan sonra yumurtanın akına buladığımız kandil simitlerimizi susam ve çörek otuna batırıyoruz (tercihen).Bu işlemi tamamlarken fırınımızı 190 derece sıcaklığı ayarlıyor ve fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz. Hazırladığımız simitleri bu tepsinin içerisine düzgün bir şekilde diziyoruz. Ve Kandil simitlerimizi kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.Malzemeleri*Yarım çay bardağı zeytinyağı*2 adet yumurta*2 yemek kaşığı sirke*2 yemek kaşığı toz şeker*1 tatlı kaşığı tuz*200 gram margarin*5 su bardağı un*1 paket kabartma tozu*Susam*Çörek otuKandil simidimizi hazırlamadan önce derin bir kabımızı alıyoruz. Unumuzu kabın içerisine ekliyor ve ortasını çukur haline getiriyoruz. Ortasına margarin, iki adet yumurta sarısı eklediktan sonra yoğurmaya başlıyoruz.Bu yoğurma işlemi bir müddet devam ettikten sonra 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı şeker ve yarım çay bardağı zeytinyağını ilave ediyoruz. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuzu ve 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra iyice yoğuruyoruz. Hamurun iyice yumuşadığını fark ettikten sonra 10 dakikalık bir dinlendirmeye bırakıyoruz.Hamurumuzu bu dinlendirme işlemi bittikten sonra simit formuna ulaştırmak için ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıyoruz. Bu parçaları el yardımı ya da temiz düz bir zemin üzerinde işaret parmağı biçimine ulaşana kadar yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız hamur parçalarımızı iki ucundan birleştiriyoruz.Bu esnada fırının hazır olması açısından 200 dereceye getiriyoruz. Fırınımız yeterli ısıya ulaşırken, içinden çıkardığımız tepsilere simitlerimizi dizmek için yağlı kağıt seriyoruz.İki ucundan birleştirdiğimiz kandil simitlerimizi tepsinin üzerine düzgün bir şekilde diziyoruz. Ardından simitlerimizin üzerine yumurta akını sürüyoruz. Sonrasında tercihe göre simitlerimizin üzerine çörek otu ve susamları serpiştiriyor ve önceden ayarladığımız fırının içerisine sürüyoruz. Simitlerimizi üzeri kızarana pişiriyoruz. Afiyet olsun.Kandil simidi yapmaya fırsatı ve zamanı olmayanlar, bu güzel lezzeti dışarında hazır olarak satın alabilirler. Ülkemizde kandil günleri, fırınlar, pastahaneler ve birçok gıda üzerine satış yapan dükkanlar müşterileri için kandil simidi yaparak satışa sunuyorlar. İsteyenler buralardan kandil simidi alabilirler.