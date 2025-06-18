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Kocaelispor'da Jovanovic bitmek üzere

Kocaelispor'da Petkovic transferinin ardından gözler Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic'in transferine çevrildi.

calendar 18 Haziran 2025 15:03
Fotoğraf: Imago
Kocaelispor'da Jovanovic bitmek üzere
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Transferde hareketli günler geçiren Kocaelispor, Partizan forması giyen 32 yaşındaki Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic'in transferinde sona yaklaştı.

Yeşil-Siyahlılar, tecrübeli file bekçisiyle prensipte anlaşma sağladı. Kocaelispor'un teklifini kabul eden Jovanovic'in kulübü Partizan ile de bonservis sorunu çözüldü. Tecrübeli kalecinin bu hafta sağlık kontrolünden geçerek 1+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

PARTIZAN'IN TEKLİFİ KAFASINI KARIŞTIRDI



Ancak transfer süreci kolay ilerlemedi. Partizan, Jovanovic'e yıllık yaklaşık 400 bin Euro değerinde yeni bir kontrat önerdi. Bu teklif sonrası deneyimli kalecinin kafası karıştı. Jovanovic'in beklentisi daha yüksek olsa da Kocaelispor, teklifini güncelleyerek yeniden masaya oturdu. Yapılan görüşmelerin ardından Jovanovic, Kocaelispor'un son teklifini kabul etti. İki gündür Partizan antrenmanlarına katılmayan Jovanovic'in transferinin resmiyet kazanması an meselesi.

DENEYİMİYLE FARK YARATABİLİR

32 yaşındaki kaleci, geride kalan sezonda Partizan formasıyla 46 maça çıktı. Sırbistan Süper Ligi'nde maç başına 1.1 gol ortalamasıyla en az gol yiyen kaleciler arasında yer aldı. 15 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Jovanovic, bu alanda ligin zirvesindeydi. Maç başına 3.2 kurtarış ve %75 kurtarış oranı yakalayan Jovanovic, %72'lik pas isabetiyle de ligin en iyi beş kalecisi arasında gösterildi. Aynı zamanda Partizan'ın kaptanı olan Jovanovic, taraftarların da sevgilisi konumundaydı. (Kocaeli Gazetesi)


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