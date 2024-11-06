Kızılyıldız - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Kızılyıldız - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Kızılyıldız - Barcelona maçıyla devam ediyor. Kızılyıldız kendi evinde Barcelona takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Kızılyıldız, Barcelona'yı ağırlıyor.

Hansi Flick yönetiminde bu sezon La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8 sırayı hedefliyor.

İspanyol ekibi puan sıralamasını ilk 8'de tamamlaması durumunda adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.

Kızılyıldız - Barcelona mücadelesi 6 Kasım Salı günü saat 23.00'da başlayacak ve tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.