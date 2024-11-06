Haber Tarihi: 06 Kasım 2024 16:20 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 16:21

Kızılyıldız - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Kızılyıldız - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz

Kızılyıldız - Barcelona maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Kızılyıldız ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Kızılyıldız - Barcelona maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Peki, Kızılyıldız - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Kızılyıldız - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Kızılyıldız - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Kızılyıldız - Barcelona maçıyla devam ediyor. Kızılyıldız kendi evinde Barcelona takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Kızılyıldız - Barcelona Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklayınız



Kızılyıldız - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Kızılyıldız, Barcelona'yı ağırlıyor.

Hansi Flick yönetiminde bu sezon La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8 sırayı hedefliyor.

İspanyol ekibi puan sıralamasını ilk 8'de tamamlaması durumunda adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.

Kızılyıldız - Barcelona mücadelesi 6 Kasım Salı günü saat 23.00'da başlayacak ve tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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