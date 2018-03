Kıvılcım Ural kimdir? Kıvılcım Ural kaç yaşındadır? Kaan Tangöze ile sevgili mi?

Kaan Tangöze'nin sevgilisi olmasıyla gündeme bir kez daha gelen Kıvılcım Ural'un bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze sevgili mi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Kıvılcım Ural şunları söyledi: "Biz 2,5 yıldır birlikteyiz. 6 yıllık bir ilişkimiz hiç olmadı. Ben insanları korumak için sustum. Özel hayatımı deşifre etmek istemiyorum. Biz Kaan ile dert ortağıyız Kaan benim daha 15 yaşındayken hayatıma giren ilk erkek. Ben 16 yaşındayken Kaan ile birlikte oldum. Bu kadın şu an bir sorun yaşıyor. Ne kendimi aklamak istiyorum ne de tartışmak..."Kaan Tangöze ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Kıvılcım Ural, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise ve Üniversite eğitimini İzmir'de tamamladı. 60'lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitarist Fikret Ural'ın kızı olan Kıvılcım Ural, babasının izinden giderek müzikle ilgilenmektedir. Önce Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan Kıvılcım Ural ardından 9 Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık bölümünde tamamladı. Müzisyen ailede doğan Kıvılcım Ural çocukluğundan beri müziğe düşkün olmuştur. İlk zamanlarda bestelerini arkadaşları ve yakın çevresiyle paylaşan Kıvılcım Ural müziğin yanı sıra kısa film, dizi, reklam ve müzik kliplerinde ekran yüzü olarak yer almıştır. Kıvılcım Ural son olarak "Rüya raporları" isimli müzik albümünü çıkarmıştır.Kıvılcım Ural ise ayrılık açıklamalarına; "Ayrılmadık, bizim ilişkimiz böyle şeylerden yıkılmaz. Sevgilim 2 gündür Dedeman otelde kalıyor. bizim birlikteliğimiz böyle şeylerden yıkılmaz. O çocukları annelerinden çok ben düşünüyorum, neler yaşadıklarını biliyorum. 2 yıldır onlar zarara görmesin diye neler yaşadığımı da ben biliyorum. Herkes taktığı maskeyi çıkarsın...Kaan ile birlikteliğimiz devam ediyor" diyerek cevap verdi.Seçkin Piriler, Türk manken, sunucu, şarkıcı ve oyuncudur.1980 doğumludur. 1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında ikinci seçildi. Bir Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı. 2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkaran Piriler, televizyon çalışmalarına halen devam etmektedir.Kaan Tangöze, 5 Eylül 1973 tarihinde istanbul'da doğmuştur. Aslen Samsunludur. Müzik yaşamına 8 yaşındayken babasının aldığı piyano ile başlamıştır. 14 yaşlarına geldiğinde ise elektro gitara merak sarmış ve elektro gitar çalmaya başlamıştır.Kaan Tangöze, alternatif rock müziği yapan Duman grubunun solisti ve gitaristidir. Solaktır. Tam adı Rıza Kaan Tangöze'dir. Şişli Terakki Lisesi, Bilkent Üniversitesi Otel Yönetimi ve Turizm Bölümü'nü bitirmiştir. ABD'de University Of Seattle'da ekonomi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Eğitimini sürdürürken Yakup Trana ile beraber müzik çalışmalarına da devam etti. Seattle'da yazdığı 'La,la,la,la' isimli bir parçası ABD'de yayınlanan iki toplama albümde yer aldı. Duman kurulmadan önce Ari Barokas ile birlikte Mad Madame isimli grunge/cover yapan bir grupları vardı.Ocak 2006 da, Duman grubundan Batuhan Mutlugil ve Yakup Trana'yla beraber, Karanlıkta ve Tam Olsun adlı iki parçanın yer aldığı Karanlıkta isimli bir solo çalışma yaptı.10 Ekim 2002 tarihinde Türkiye güzeli sevgilisi Ahu Paşakay Kaan Tangöze'nin evinde intihar etmiştir.24 Mart 2010 tarihinde manken Seçkin Piriler ile evlendi. Hakan ve Volkan adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde boşandılar. Eşinden boşandıktan sonra sevgilisi Kıvılcım Ural ile birlikte olmaya devam etti.Yeşim Salkım'ın Beyhude isimli parçasında vokal yaptı. Vokalistliğini yaptığı Duman grubunun şimdiye kadar 6 stüdyo albümü, 2 konser albümü ve 1 konser DVD'si vardır.Albümleri :Stüdyo Albümleri :1999 - Eski Köprünün Altında2002 - Belki Alışman Lazım2005 - Seni Kendime Sakladım2009 - Duman I2009 - Duman II2013 - Darmaduman2015 - Gölge EtmeKonser Albümleri :2003 - Konser2004 - Bu Akşam2008 - Rock'n Coke Konseri2011 - Canlı