KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NİSAN, MART KİRA ARTIŞ ORANI - 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklaması ve Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeki (TÜFE ve YI-ÜFE) rakamlarının belli olmasının ardından en çok merak edilen detaylardan biri de kira artış oranı oldu. Nisan ayı kira artış oranını merak edenler arama motorlarında, Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2023 Nisan ayı kira artış oranı hesaplama detayları...Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2022Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69Kira Artış Tutarı: 2.734,50 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 7.734,50 TLYıllık Yeni Kira Tutarı: 92.814,00 TLMevcut Kira Bedeli: 6 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2023Girdiğiniz Artış Oranı: %25Kira Artış Tutarı: 1500 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 7 bin 500 TLMevcut Kira Bedeli: 6 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2023Girdiğiniz Artış Oranı: %70,20Kira Artış Tutarı: 4 bin 212 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 10 bin 212 TLÖrnek konut kirası: 1.000 TLSiz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.Kira artış oranı: %25Ekim ayı kira artış tutarı: 250Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250Örnek konut kirası: 2.000 TLKira artış oranı: %25Ekim ayı kira artış tutarı: 500Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500Örnek konut kirası: 3.000 TLKira artış oranı: %25Ekim ayı kira artış tutarı: 750Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3750Örnek konut kirası: 4.000 TLKira artış oranı: %25Ekim ayı kira artış tutarı: 1000Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 5000