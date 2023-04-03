KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NİSAN, MART KİRA ARTIŞ ORANI - 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar?

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklaması ve Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeki (TÜFE ve YI-ÜFE) rakamlarının belli olmasının ardından en çok merak edilen detaylardan biri de kira artış oranı oldu. Nisan ayı kira artış oranını merak edenler arama motorlarında, Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2023 Nisan ayı kira artış oranı hesaplama detayları... 2023 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor. 2023 NİSAN AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2022
Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69
Kira Artış Tutarı: 2.734,50 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 7.734,50 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 92.814,00 TL NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 6 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 1500 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 7 bin 500 TL 12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI
Mevcut Kira Bedeli: 6 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %70,20
Kira Artış Tutarı: 4 bin 212 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 10 bin 212 TL
Örnek konut kirası: 1.000 TL YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.
Kira artış oranı: %25
Ekim ayı kira artış tutarı: 250
Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250
Örnek konut kirası: 2.000 TL
Kira artış oranı: %25
Ekim ayı kira artış tutarı: 500
Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500
Örnek konut kirası: 3.000 TL
Kira artış oranı: %25
Ekim ayı kira artış tutarı: 750
Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3750
Örnek konut kirası: 4.000 TL
Kira artış oranı: %25
Ekim ayı kira artış tutarı: 1000
Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 5000