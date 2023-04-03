Haber Tarihi: 03 Nisan 2023 15:33 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 15:33

KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NİSAN, MART KİRA ARTIŞ ORANI - 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar?

Nisan ayı kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorusu ardından gündeme geldi. TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?

KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NİSAN, MART KİRA ARTIŞ ORANI - 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar?
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TÜİK'in enflasyon verilerini açıklaması ve Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeki (TÜFE ve YI-ÜFE) rakamlarının belli olmasının ardından en çok merak edilen detaylardan biri de kira artış oranı oldu. Nisan ayı kira artış oranını merak edenler arama motorlarında, Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2023 Nisan ayı kira artış oranı hesaplama detayları... 
2023 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

2023 NİSAN AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2022

Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69

Kira Artış Tutarı: 2.734,50 TL


Aylık Yeni Kira Tutarı: 7.734,50 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 92.814,00 TL

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 6 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 1500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 7 bin 500 TL

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 6 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %70,20

Kira Artış Tutarı: 4 bin 212 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 10 bin 212 TL

Örnek konut kirası: 1.000 TL

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Kira artış oranı: %25

Ekim ayı kira artış tutarı: 250

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

Örnek konut kirası: 2.000 TL

Kira artış oranı: %25

Ekim ayı kira artış tutarı: 500

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

Örnek konut kirası: 3.000 TL

Kira artış oranı: %25

Ekim ayı kira artış tutarı: 750

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3750

Örnek konut kirası: 4.000 TL

Kira artış oranı: %25

Ekim ayı kira artış tutarı: 1000

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 5000
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