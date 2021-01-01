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Kerr: "Wiseman, gelecekte uzun süre ilk beş pivotumuz olacak!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımın genç pivotu James Wiseman'ın Warriors ile geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımın genç pivotu James Wiseman'ın Warriors ile geleceği hakkında konuştu.

Kerr, bu yıl Warriors'ın Wiseman'ın becerilerini daha da geliştirmeye ve hücum sonunda önemli bir faktör olmasına yardımcı olmaya çalışacağını söyledi.

Yakın zamanda '95.7 The Game with Damon, Ratto & Kolskey' isimli radyo programına katılan Kerr, genç pivotu geliştirme planlarından şu şekilde bahsetti:

"Bu sezona farklı bir zihniyetle giriyoruz. Geçen yıl ona biraz zor görevler vermiştik. Bu yıl çok daha akıcı olacak. Antrenmanlarda gelişimine, maç gecelerinde ise bize gerçekten yardımcı olmasına odaklanacağız."

Warriors koçu ayrıca Wiseman'ın organizasyondaki geleceği hakkında da konuştu ve ekibin, Wiseman'ı gelecek için pivot rotasyonunun asıl parçası olarak gördüğünü sözlerine ekledi:

"Uzun vadede James'i geliştireceğiz ve bir noktada onun, oldukça uzun bir süre boyunca ilk beş pivotumuz olacağını düşünüyoruz."


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