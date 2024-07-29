Kenan Işık öldü mü? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında?

Oyuncu ve sunucu Kenan Işık yaşamını yitirdi. 'Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan Kenan Işık, Mart 2014'te geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir evinde tedavi görüyordu.



KENAN IŞIK KİMDİR?



1947'de Malatya'da doğan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı. Sanatçı devam eden kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyunu yazdı.



21 Mart 2014 tarihinde spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı bildirildi. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık'a müdahale edildi. Kenan Işık 10 yıldır komadaydı.

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