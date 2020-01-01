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Kemba: "Playofflarda dakika limiti olmadan oynamak istiyorum"

Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, sol dizindeki problemlerin iyileşme sürecinin sürdüğünü ve tam zamanlı olarak sahaya dönmeye yaklaştığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, sol dizindeki problemlerin iyileşme sürecinin sürdüğünü ve tam zamanlı olarak sahaya dönmeye yaklaştığını söyledi.

Kemba, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle ağrı vardı. Tam açıklayamam, ama dizimin yanında beni rahatsız eden bir ağrı vardı. Nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Kariyerim boyunca, pek çok maç kaçırmadım ve sakatlıkla çok oynadığım oldu. Beni rahatsız ediyordu, bu yüzden benim için en iyi tercih, oturmaktı."

Walker, sakatlığın Şubat ayından bu yana kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

30 yaşındaki yıldız sadece Salı günü ve Perşembe günü arada sırada antrenmanda bulunmuştu.

Walker, amacının playofflara hazır olmak olduğunu ekledi:

"Planım, playoffların başladığı andan itibaren dakika sınırlamasında olmamak. Ama kendimi iyi hissediyorum. Şu anda her günü ayrı değerlendiriyorum, ama akıllı davranıp çoğunlukla temkinli oluyorum."


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