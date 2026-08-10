Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 02:08 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 02:08

Kediler Süt İçer Mi, Zararları Nelerdir?

Kedilerin sindirim sisteminde laktozu parçalayacak gerekli enzim yoktur. Bu yüzden kedilere süt verilmesi uzman hekimler tarafından önerilmez. Eğer kedilere süt verilirse kedi laktozu sindiremez. Dolayısıyla ishal olurlar. İshal ile hem su kaybı hem de yararlı besinlerin vücuttan atılması durumu gözlenir. Eğer kedilere süt verilecekse de sütü yarı yarıya suyla seyreltip verilmesi önerilir.

Kediler Süt İçer Mi, Zararları Nelerdir?
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Bunun yanında haftada bir kez bir kaşıktan fazla olmama şartıyla ev yapımı yoğurt, laktozsuz süt ya da keçi sütü verilmesinde bir sakınca görülmemektedir. Peki, kedilere hangi besinler verilmemelidir? İşte merak edilen ayrıntılar!
Kedilere Hangi Besinler Verilmemelidir?

Neredeyse hepimiz kedilere bayılırız. Onları sahiplenir kendi çocuklarımız gibi görürüz. Bu nedenler çocuklarımız saydığımız kedilerimizi en iyi bakıma tabii tutarız. Onları besler, temizliklerini yaparız. Onların ihtiyaçlarını giderirken de çok dikkatli olmamız gereken bazı durumlar vardır. Özellikle tüketmemesi gereken bazı besinler bulunmaktadır. Bunlar;

  • Sarımsak ve soğan
Sarımsak ve soğan her ne kadar bizler için lezzetli olsa da kediler için kansızlık sebebidir. Direkt olarak vermemenin yanında içinde bu besinlerin olduğu yemekleri de kedilerinize vermemelisiniz.

  • Çiğ Yumurta
Ölçülü pişmiş yumurta vermekte sakınca olmasa da çiğ yumurta kedilerin vitaminsiz kalmasına, bakteri kapmasına neden olur. Bu yüzden kedilere çiğ yumurta verilmesi önerilmez.

  • Çiğ Balık
Kediler, balıkları severler ancak çiğ olanları değil. Çiğ balık kedilerde parazit oluşmasına neden olmaktadırlar.

  • Şeker
Kediler şekerin tadını alamazlar. Bu yüzden yemezler de. Aynı zamanda obeziteye, diş kaybına, şeker hastalığına ve hatta çok ileri durumlarda görme kaybına bile neden olurlar.

  • Mantar
Mantar, kedilerin sağlığına önemli miktarda zarar verecek kadar zehir maddesi içerdiğinden kedilere verilmesi önerilmez.


  • Tuz
Fazlası hem bize zararlıdır hem de kedileriniz için zararlıdır. Elektrolit dengesizliğine neden olurlar. Bu da böbrek hastalıklarına neden olur.

  • Kemikli, kılçıklı besinler
Kemiklerin ve kılçıkların bağırsaklara inene kadar, yutağa ve boğaza saplanabilmesi, bağırsakta takılı kalması ya da bağırsağı yırtması durumları görülebilir. Bu nedenle kemikli ve kılçıklı besinlerin verilmemesi gerekmektedir.

  • Kafeinli Besinler
Kafeinin sadece kahvede değil çay, çikolata, kola gibi yiyecek ve içeceklerde bulunmaktadır. Fazlasının kullanılması halinde çeşitli problemlere yol açmaktadır. Kalpte çarpıntı, kas spazmı, anksiyete gibi hastalıklara neden olmaktadır.

  • Süt
Yazımızın ana konusu olan süt az önce bahsettiğimiz gibi içerdiği laktoz nedeniyle kedilere zarar vermektedir. Bu nedenle ya sütü su ile seyreltilmeli, laktozsuz süt verilmeli ya da keçi sütü verilmelidir.

  • Ciğer
Sürekli ciğer tüketen kedilerin kemiklerinde lezyonlar oluşabilir, boyun bölgesine özellikle zarar verebilmektedir.

  • Üzüm ve Kuru Üzüm
Az miktarda verilmesi dahi kedilerde böbrek yetmezliğine neden olur. Bu yüzden kedilerinize üzüm ve kuru üzüm verilmesi önerilmez.

Kedilere Mama Dışında Verilebilecek Besinler

  • Et ve Tavuk Ürünleri
Kedilerinize pişmiş kırmızı et, tavuk eti, hindi eti ve balık eti verebilmenizde sakınca yoktur. Bu besinleri pişirirken tuz, baharat, sarımsak, soğan kullanmamalısınız. Kırmızı et dışında diğer etleri haşlama ya da ızgarada pişirebilirsiniz.

  • Yumurta
Yumurta pişirilirken haşlama yönteminin uygulanması kediniz için gayet yeterli miktarda protein ihtiyacı karşılayacaktır. Çiğ ya da az pişmiş yumurta sağlıklı değildir.

  • Süt ve Süt Ürünleri
Kediler için süt konusu biraz dikkat edilmesi gerekilen konudur. Laktozsuz, keçi sütü ya da su ile seyreltilerek kullanabilirsiniz. Bunun yanında kedilerinize yoğurt ve yağlı tuzlu olmaması şartıyla peynir verilmesinde sakınca yoktur.

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